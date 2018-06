Atletica - Gianmarco Tamberi : “Sono al 90% - ma le sensazioni non sono quelle dei giorni migliori” : Giornata dalle tante sfaccettature per l’Atletica italiana. Se a Madrid c’è davvero tantissima tensione per il possibile colpaccio di Filippo Tortu, che tenta addirittura di abbattere il muro dei 10” sui 100 metri, in Germania, a Buhl, torna in pedana nel salto in alto la stella italiana della disciplina, Gianmarco Tamberi. Un lunghissimo periodo di stop e delle sensazioni positive da ritrovare per l’azzurro, campione ...

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il primo passo della mia rinascita” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...