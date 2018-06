Atletica | Filippo Tortu | “In allenamento vado più forte di Roma e Savona Oggi può cadere

Atletica - Filippo Tortu si prepara al Meeting internazionale di Madrid : l’azzurro in gara sui 100 : In occasione del Meeting internazionale di Madrid, Filippo Tortu correrà per la trentesima volta i 100 metri Un minuto alle 20. Alle 19.59 di venerdì 22 giugno scatterà la trentesima volta di Filippo Tortu sui 100 metri. Sarà la batteria, la prima attesissima fiammata dello sprinter azzurro al Meeting internazionale di Madrid. 76 minuti più tardi, alle 21.15, la finalissima. Vent’anni appena compiuti, Super Pippo è già diventato il secondo ...

Atletica - Filippo Tortu all’assalto! A Madrid per abbattere il muro dei 10 secondi : riuscirà nell’impresa? : Filippo Tortu può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana: l’appuntamento è per venerdì 22 giugno, alle ore 19.59 e 21.15. Prima le batterie e poi la finale dei 100 metri al Meeting Internazionale di Madrid: nella capitale spagnola, il brianzolo proverà a sfrecciare come mai nessun italiano nella storia. Il 20enne ha nel mirino la barriera dei 10 secondi, vuole infrangerla per entrare nella leggenda e nel mito, vuole ...

Atletica - Filippo Tortu per l’impresa : a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino : “Può riuscirci. Agli Europei per due medaglie” : Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’Atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ...

Atletica - Filippo Tortu : “A Madrid un’occasione importante. Per gli Europei dovrò decidere tra 100 e 200” : Qualche giorno di pausa per Filippo Tortu dopo il Golden Gala, per dedicarsi anche allo studio e alla patente: “Dopo la serata all’Olimpico, sembrava avere addosso uno zaino: non andava avanti. Ora si è liberato della zavorra ed è tornato consapevole di quello che può fare” dice papà Salvino a Tuttosport. Ora però si torna a far sul serio: tantissimi appuntamenti in calendario per andare verso gli Europei di Berlino. Venerdì 22 ...

Atletica - Filippo Tortu : “Battere i record di Mennea? Non ci penso - correre sotto i 10” sarebbe straordinario. Una medaglia agli Europei? Punto in alto…” : Filippo Tortu è indubbiamente il fenomeno del momento. Dopo il roboante 10.03 corso a Savona e l’esaltante 10.04 siglato al Golden Gala di Roma, il 19enne è entrato in una nuova dimensione e sogna a occhi aperti sui 100 metri. Il brianzolo viene già designato come l’erede di Pietro Mennea e tutta l’Italia punta su di lui per tornare a risplendere nell’Atletica leggera dopo anni molto difficili. Filippo si è aperto nella ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04 e terzo posto sui 100m! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : Filippo Tortu sfreccia all’Olimpico - eccezionale 10.04! Battuto Coleman - vince Baker : Filippo Tortu ha fatto sognare lo Stadio Olimpico di Roma, dove si sta disputando il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, con una prestazione di assoluto spessore sui 100 metri: eccezionale 10.04 per il 19enne che arriva a un solo centesimo dal personale firmato la settimana scorsa a Savona e ha confermato davvero di valere questi tempi di assoluto spessore. Il brianzolo di origini sarde ha scaldato il pubblico della capitale con un lanciato ...

Atletica - Filippo Tortu : “Meglio puntare a un altro personale : centrassi un 10?02 sarei felice” : “Meglio puntare a un altro personale: centrassi un 10″02 sarei felice“. Questi i propositi del nostro atleta più atteso al Golden Gala di stasera, allo Stadio Olimpico di Roma. Quel Filippo Tortu che punta a ben figurare nella gara regina (100 metri), confrontandosi coi migliori: Baker e Coleman si sfidano. Il primatista mondiale dei 60 metri affronta il suo grande rivale in uno scontro tutto americano che si preannuncia ...

Atletica - Golden Gala 2018 : l’Italia vuole andare veloce. Filippo Tortu e Marcel Jacobs per stupire l’Olimpico : Sarà una notte magica per Filippo Tortu e Marcel Jacobs che vorranno essere assoluti protagonisti al Golden Gala 2018: giovedì 31 maggio i due velocisti saranno le punte di diamante dell’Italia nell’evento di casa, la quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera sbarca a Roma e si preannuncia grande spettacolo. Dopo quanto visto dieci giorni fa a Savona, c’è grande attesa attorno ai nostri due alfieri che cercheranno ...

Atletica - velocità : Filippo Tortu - il giovane-vecchio dal futuro immenso : Intanto frequenta il primo anno di Economia alla Luiss di Roma, niente obbligo di frequenza e quindi la libertà di potersi allenare a casa tra Carate, Monza e Giussano. Brianzolo ma pure sardo. Si, "...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti gli italiani in gara. Filippo Tortu per sognare con Jacobs - occhi su Grenot e Trost : Il Golden Gala 2018 si preannuncia altamente spettacolare, il parterre è assolutamente stellare e la quarta tappa della Diamond League regalerà grandi emozioni. Il circuito della grande Atletica internazionale approda allo Stadio Olimpico di Roma per una serata magica, tanti italiani cercheranno di scaldare il pubblico della Capitale. Conosciamo gli italiani che saranno in gara al Golden Gala Pietro Mennea e le loro ambizioni. Filippo ...

Marcell Jacobs e Filippo Tortu - due amici che vogliono riscrivere la storia dell'Atletica : La storia dello sport insegna, due campioni rivali che non si sopportano, che si guardano in cagnesco, sono una manna, rendono avvincente ogni sfida. Il discorso non vale per loro due, non c'è verso ...

Atletica : Filippo Tortu super a Savona - a un passo dal record di Mennea : Il giovane velocista lombardo a Savona ha vinto il duello con Marcell Jacobs e con un fantastico 10''03 ha realizzato il secondo miglior tempo italiano di sempre nei 100 metri, sfiorando lo storico primato di Pietro Mennea che resiste dal 1979. Tortu guarda avanti e pensa in grande: "Questa è stata una gara eccezionale, sono molto contento, ma il mio obiettivo sono gli Europei di agosto".Continua a leggere

Atletica - Filippo Tortu : “Sogno di abbattere il muro dei 10”. Jacobs mi ha stimolato - agli Europei possiamo fare cose super” : Ieri Filippo Tortu ha riscritto la storia dell’Atletica italiana, andando a realizzare al meeting di Savona lo straordinario tempo di 10.03 nei 100 metri, il secondo migliore di tutti i tempi per un italiano, alle spalle solo del leggendario Pietro Mennea, che fece 10.01 nell’ormai lontano 1979. Una prestazione davvero memorabile per 19enne che ha analizzato così la sua prova: “Devo essere onesto: non me lo aspettavo – ha dichiarato alla ...