Atalanta | ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma

(Di venerdì 22 giugno 2018) L‘ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021.è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito con la maglia dellanon ancora maggiorenne nel gennaio 2016 giocando gli ultimi minuti del match con il Chievo. Nell’ultima stagioneha giocato in prestito al Crotone segnando il suo primo gol in Serie A proprio a Bergamo nella gara vinta dall’5-1. Nel campionato scorso il giocatore siciliano ha segnato in totale 3 gol collezionando 10 presenze nonostante un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi ...