Astronomia | su Venere i giorni si allungano | gli studiosi si interrogano sul perché

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Per motivi sconosciuti,si. La già lenta velocità di rotazione del pianeta, che impiega 243terrestri per ruotare sul proprio asse, perde colpi e accumula un ritardo di circa sette minuti. Glisisule, in uno studio pubblicato su Nature Geoscience, tre ricercatori, T. Navarro, G. Schubert e S. Lebonnois, in collaborazione con l’Università della California e l’Università della Sorbona, hanno rintracciato in peculiari onde di lunga durata la ragione del cambio di passo del pianeta. Gli– riporta Global Science – si sono inizialmente concentrati sulla densa atmosfera venusiana, che circola intorno al pianeta molto velocemente, in 4terrestri, ritenuta in qualche modo responsabile del rallentamento. Nelle formazioni nuvolose venusiane i ricercatori hanno rilevato delle onde persistenti, lunghe ...