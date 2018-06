Assassin' s Creed Odyssey è talmente RPG che ci saranno finali diversi in base alle scelte

Tante novità su Assassin’s Creed Odyssey : finali multipli - mappa enorme - i dettagli : Assassin's Creed Odyssey avrà diversi finali che saranno collegati ai dialoghi (e come al solito non sono mancate le polemiche). Ad annunciarlo è stata proprio Ubisoft, che ha svelato tutte le novità in arrivo con il gioco a partire dalle navi fino alle romance. Di recente infatti Ubisoft ha partecipato a una sessione di Q&A proprio con i fan su Twitter che aspettano con ansia l’uscita di Assassin's Creed Odyssey in programma per il prossimo ...

Assassin’s Creed Odyssey : Nuovi dettagli da Ubisoft : Tramite una sessione di Q&A (Domande e risposte), Ubisoft ha svelato Nuovi dettagli su Assassin’s Creed Odyssey che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey Per la prima volta nella serie il gioco proporrà diversi finali, a seconda delle scelte compiute nei dialoghi Gli amanti dell’esplorazione acrobatica saranno felici di sapere del ritorno dei puzzle basati sul ...

La mappa di Assassin's Creed : Odyssey sarà molto più grande di quella di Origins - un video le confronta : La serie Assassin's Creed ha sempre posto al centro dell'esperienza offerta ai giocatori un vasto open world da esplorare, anche se la definizione di "vasto" si è evoluta nel corso degli anni con i progressi tecnologici e l'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione.Un interessante video segnalato da Forbes mette a confronto le ambientazioni dei numerosi capitoli del franchise, dalla più piccola alla più grande, concludendo con quella ...

Disponibile un tema dinamico di Assassin's Creed Odyssey per PS4 : Se siete in attesa del nuovo Assassin's Creed Odyssey e volete già entrare nel "mood", ecco che Ubisoft arriva in vostro soccorso! Come riporta Dualshockers, i creatori della famosa serie di Assassin's Creed hanno da poco rilasciato un tema dinamico per PS4 gratuito sul PlayStation Store del Nord America.Il tema, (che può essere scaricato qui), è dinamico e viene fornito con i propri effetti sonori, musica personalizzata, icone, con i ...

Una serie di nuovi prodotti espande l'universo di Assassin's Creed Odyssey : Ubisoft ha annunciato una nuova line-up di prodotti dedicati ad Assassin's Creed Odyssey, tra cui un romanzo, un artbook e una guida ufficiale, che saranno pubblicati in tutto il mondo a partire da questo autunno. Attraverso le nuove pubblicazioni, gli appassionati potranno immergersi ancora di più nel mondo di Assassin's Creed Odyssey, approfondendo la conoscenza del gioco e del suo scenario.Con questi nuovi prodotti, Ubisoft intende fornire ai ...

Ubisoft ha lavorato con attori greci in Assassin's Creed Odyssey per una maggiore immersione nella cultura della Grecia : Gli sviluppatori dell'atteso Assassin's Creed Odyssey, oltre ad aver apportato interessanti novità nel nuovo gioco, rendendolo il più profondo e divertente della serie, hanno deciso di non snaturare il progetto e, per questo motivo, hanno svelato di aver collaborato con attori greci per la realizzazione dell'imminente episodio.In Assassin's Creed Odyssey, potrete scegliere tra due personaggi, ovvero Kassandra, che sarà doppiata da Melissanthi ...

Assassin's Creed Odyssey sarà il più profondo e divertente gioco della serie : Come segnala Wccftech, in un'intervista a GamesBeat all'E3 2018, Scott Phillips (Game Director di Assassin's Creed Odyssey a Ubisoft Quebec) ha espresso la sua fiducia riguardo il prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed, affermando che sarà il gioco più profondo e più divertente dell'intera serie."Penso che abbiamo la migliore e più divertente versione di Assassin's Creed, gamepad alla mano. Se penso a quello che offriamo in termini di ...

Assassin’s Creed Odyssey modificherà il salto della fede - le indiscrezioni : Come prevedibile, Assassin's Creed Odyssey è stato una delle punte di diamante della conferenza Ubisoft dell'E3 2018: il publisher transalpino faceva parecchio affidamento sul nuovo capitolo dello storico franchise, e sembrerebbe che la fiducia fosse ben risposta. Il feedback proveniente dalla community è infatti ragionevolmente positivo, con gli utenti che sono presi dalla smania di scoprire quali saranno le effettive novità implementate nel ...

Assassin's Creed Odyssey : i nemici potranno essere storditi e reclutati : In Metal Gear Solid V: The Phantom Pain è diventato molto popolare il sistema Fulton, quello che permetteva di impacchettare nemici storditi, veicoli e animali per inviarli alla nostra Mother Base e reclutarli nella nostra fazione. Stando a quanto riporta PCGamesN, nell'albero delle abilità di Assassin's Creed Odyssey appare qualcosa di molto simile, anche se non sarà presente il pallone diventato celebre in The Phantom Pain.Nel gioco potremo ...

Dubbi sulla trama Assassin’s Creed Odyssey - come si inserirà nella serie? : Uno dei titoli più attesi dell'E3 2018 è stato senza Dubbio Assassin's Creed Odyssey: il nuovo capitolo dell'ormai storica saga edita da Ubisoft ha calamitato le attenzioni dei presenti e di chi era collegato da casa nel corso della propria conferenza (e non solo) mostrando i primi scampoli di gameplay. Una giocabilità che sembrerebbe propendere ancora di più verso le dinamiche RPG che hanno preso vita in Assassin's Creed Origins, e che nel ...

Assassin's Creed Odyssey seguirà uno dei trend del momento : sarà un gioco come servizio : Che i giochi come servizi siano sempre più diffusi e che si tratti di uno dei modelli più in voga del momento è sotto gli occhi di tutti ma molto probabilmente in pochi si sarebbero aspettati l'applicazione di questa particolare etichetta a un franchise single-player come Assassin's Creed. Evidentemente Ubisoft la pensa diversamente."Assassin's Creed Odyssey sarà un prodotto pensato come servizio", afferma Alain Corre, EMEA executive director di ...

Assassin’s Creed Odyssey : disponibile il preordine per Xbox One : Assassin’s Creed Odyssey, il nuovo capitolo della celebre saga sviluppata da Ubisoft, è stato finalmente presentato all’E3 2018 di Los Angeles e può essere ora preordinato- Per chi non avesse seguito la conferenza, Assassin’s Creed Odyssey si sposta nell’Antica Grecia con i personaggi e le ambientazioni notevolmente differenti rispetto ad Origins. Troviamo, inoltre, diverse peculiarità come la mappa più grande mai creata ...

E3 2018 : Assassin's Creed Odyssey - prova : Quando nel 2007 uscì il primo Assassin's Creed, il mondo dei videogiochi venne scosso dalle sue fondamenta. La fervida mente di Patrice Desilets ideò infatti qualcosa che non si era mai visto e che fece immediatamente breccia nel cuore degli appassionati, proiettando definitivamente Ubisoft nell'Olimpo dei videogiochi, nel quale siede da tempo subito dietro Activision Blizzard ed Electronic Arts.Undici anni sono pochi, a ben guardare: non tanto ...