Ascolti tv | per Argentina-Croazia oltre 7 milioni di telespettatori

Ascolti - oltre 7 mln per Argentina-Croazia su canale 5 : Ancora un successo per i mondiali di calcio sul piccolo schermo. La partita trasmessa da canale 5 Argentina-Croazia è stata infatti seguita da 7.288.000 telespettatori pari al 34,03% di share. Secondo gradino del podio per ‘Don Matteo’, trasmesso in replica da Rai1, che ha ottenuto 2.955.000 telespettatori pari al 13,85% di share. Su Italia1 ’17 Again – Ritorno al Liceo’ ha ottenuto 1.115.000 telespettatori pari al ...

Ascolti tv 21 giugno 2018 : Balalaika per ora chiude in crescita : Balalaika, Ascolti tv 21 giugno 2018: ieri sera lo show sui Mondiali visto da oltre 2 milioni di telespettatori Per ora Balalaika chiude in crescita. A guardare gli Ascolti tv di giovedì 21 giugno 2018, l’ultima puntata in onda su Canale5 è stata vista da una media di 2 milioni 310 mila telespettatori, pari al […] L'articolo Ascolti tv 21 giugno 2018: Balalaika per ora chiude in crescita proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

M5s - Di Maio : “Ascoltiamo i consigli - non i piagnistei. Ora lavoriamo per i risultati” : Bisogna ascoltare i consigli ma “non i piagnistei“, perché per il M5s è arrivato il momento di “fare i fatti“. E’ l’invito rivolto da Luigi Di Maio all’assemblea dei gruppi del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato. “Adesso dobbiamo fare i fatti, siamo al governo e i fatti li fanno anche i parlamentari che devono lavorare nelle commissioni e approvare le leggi”, ha detto il ...

Ascolti - oltre 5 - 3 mln per Russia-Egitto su Italia 1 : Mondiali di calcio senza rivali alla prova dell’Auditel, nonostante l’assenza degli Azzurri. Ieri la partita Russia-Egitto, trasmessa da Italia 1, ha ottenuto 5.316.000 telespettatori, con il 24.3% di share, stravincendo gli Ascolti del prime time. Al secondo posto, su Rai1, lo show ‘Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco’, condotto da Carlo Conti e visto da 3.017.000 telespettatori con il 14.8% di share. Terzo ...

Ascolti tv - 3.2 milioni per Tutto può succedere 3 ma vincono i Mondiali su Canale 5 : I Mondiali di Russia 2018 continuano a monopolizzare gli Ascolti tv. Il programma più visto della serata del 18 giugno è stata la partita trasmessa da Canale 5, Tunisia – Inghilterra, che ha raccolto davanti al video 6.273.000 spettatori pari al 27.8% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’esordio della fiction Tutto può succedere ha ottenuto un seguito di 3.254.000 spettatori e il 15.9% di share. Su Italia 1 il film Mi presenti i ...

Amici 2018 - record di Ascolti per l'ultima puntata : share poco sopra il 25% : Era facile, quasi scontato, prevedere che la finale di Amici 2018 avrebbe sbancato l'Auditel. Così è stato, perché l'ultima puntata del celebre talent condotto da Maria De Filippi ha fatto registrare ascolti davvero importanti. Per comprendere meglio l'importanza dei dati basti dire che in un giorno diverso dalla solita programmazione, ovvero un lunedì rispetto al consueto sabato, la trasmissione ha raccolto picchi di quasi 5 milioni di ...

NON E' L'ARENA/ Video - Fabrizio Corona : che Ascolti per l'intervista senza filtri! : Ultima puntata per Non è L'ARENA, che si riserva alla fine il "dulcis" Fabrizio Corona. Da imputato, Corona ne ha per tutti, Don Mazzi e Lucarelli in primis.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 23:28:00 GMT)

Ascolti - quasi 7 - 5 mln per Brasile-Svizzera su Canale 5 : Grandi Ascolti per i Mondiali di Calcio anche senza Azzurri. Su Canale 5 la partita Brasile-Svizzera ha ottenuto infatti ieri 7.461.000 telespettatori pari al 36.3% di share stravincendo il prime time. Al secondo posto ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ su Rai1 si è dovuto accontantare di 2.007.000 telespettatori con il 10.5% di share. Terzo posto, su La7, per ‘Non è L’Arena’ con 1.729.000 spettatori e il 9.2% di share. A ...

Canale 5 : Ascolti - quasi 7 - 5 mln per Brasile-Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ascolti tv - oltre 7 - 4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 : Altra giornata da grandi Ascolti per le partite di Russia 2018 trasmesse sulle Reti Mediaset. L'articolo Ascolti tv, oltre 7,4 milioni per Brasile-Svizzera su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share (nel dettaglio primo tempo: 6.154.000 – 31.9%; secondo tempo: 7.833.000 – 34.5%; il pre e il post partita: 3.997.000 ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% - : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 The Gunman ha interessato 864.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. Ora o Mai Più 20.7% - in 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share. A seguire Balalaika raccoglie 1.680.000 spettatori con il 10.4%. Su Rai2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La ...