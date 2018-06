Ascolti tv | Balalaika ' resuscita' ma chiude fino al 30 giugno

Ascolti tv 21 giugno 2018 : Balalaika per ora chiude in crescita : Balalaika, Ascolti tv 21 giugno 2018: ieri sera lo show sui Mondiali visto da oltre 2 milioni di telespettatori Per ora Balalaika chiude in crescita. A guardare gli Ascolti tv di giovedì 21 giugno 2018, l’ultima puntata in onda su Canale5 è stata vista da una media di 2 milioni 310 mila telespettatori, pari al […] L'articolo Ascolti tv 21 giugno 2018: Balalaika per ora chiude in crescita proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

Ascolti TV | Domenica 17 giugno 2018. Brasile – Svizzera al 36.3% - I Bastardi di Pizzofalcone 10.5% - Giletti 9.2%. Balalaika al 12.6% : Brasile - Svizzera I dati auditel di Domenica 17 giugno 2018 saranno diffusi più tardi a causa di un inconveniente tecnico. Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.007.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share e a seguire Balalaika – Dalla Russia col Pallone ha intrattenuto 1.907.000 spettatori con il 12.6% di share. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 15 giugno 2018. In 7 mln per Portogallo-Spagna (33.3%). Flop Balalaika (10.4%) - Ora o Mai Più 20.7% : Ilary Blasi e Nicola Savino Su Rai1 – dalle 21.45 alle 0.12 – la seconda puntata di Ora o Mai Più ha conquistato 3.709.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 – dalle 20 alle 21.52 – la partita Portogallo-Spagna ha raccolto davanti al video 7.027.000 spettatori pari al 33.3% di share (nel dettaglio primo tempo: 6.154.000 – 31.9%; secondo tempo: 7.833.000 – 34.5%; il pre e il post partita: 3.997.000 ...

