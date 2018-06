Ascolti tv 21 giugno 2018 | Balalaika per ora chiude in crescita

Ascolti TV | Giovedì 21 giugno 2018. In 7 - 3 mln per la disfatta argentina (34%). Cresce Balalaika (2 - 3 mln – 15.4%) ma Don Matteo in replica fa meglio (2 - 8 mln – 15.4%) : Messi Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.833.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la partita dei Mondiali argentina-Croazia ha raccolto davanti al video 7.288.000 spettatori pari al 34% di share. A seguire Balalaika ha ottenuto 2.310.000 spettatori con il 15.4%. Su Rai2 MacGyver ha interessato 985.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 1.115.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 giugno 2018. Iran-Spagna 26.4%. Sciarelli 10.7%. Guerra tra poveri : Petrolio 9.1% - Sacrificio d’Amore 7.4% : Diego Costa Su Rai1 Petrolio ha conquistato 1.814.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.579.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 il docureality Il Supplente ha interessato 1.328.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 la partita Iran-Spagna ha intrattenuto 5.729.000 spettatori (26.4%). A seguire Tiki Taka Russia segna 1.517.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3 Chi ...

Ascolti TV | Martedì 19 giugno 2018. Russia-Egitto 24.3% - Con il Cuore 14.8% - Grease 9.9%. Tiki Taka 9.3% : Con il Cuore Su Rai1 – dalle 21.10 alle 23.45 – la serata condotta da Carlo Conti Con Il Cuore – Nel Nome di Francesco ha conquistato 3.017.000 spettatori pari al 14.8% di share (presentazione dalle 20.41 alle 21.06: 2.893.000 – 13.2%). Su Canale 5 il film Grease ha raccolto davanti al video 2.060.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Rosewood ha interessato 952.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 la ...

