Argentina | che bufera! ' I giocatori hanno chiesto l' esonero di Sampaoli'

Russia 2018 - i diktat di Leo Messi al Ct Sampaoli : ecco perché l'Argentina sta affondando : In attesa di conoscere la squadra vincitrice, il Mondiale potrebbe aver trovato la sua prima grande sconfitta: l'Argentina, che non falliva le prime due partite dell'edizione 1974 ed è ormai sull'orlo ...

Ma che cosa ti è successo - Messi? Crollano l’Argentina e il suo campione : «Triste, solitario y final» scriveva il suo connazionale Osvaldo Soriano. I primi due aggettivi vanno bene per Lionel Messi, ma il final no. Si era visto già dall’inizio della partita con la Croazia che il campione argentino non era sé stesso. Si era visto già da quel rigore sbagliato con l’Islanda pochi giorni fa e da tanti altri segni in campo e fuori. https://twitter.com/football_welove/status/1010050503592402944 La faccia coperta da una mano ...

PaperArgentina alla porta. La Croazia spinge fuori quel che resta di Messi & C : Anche l'Argentina ha il suo Karius. Tal Caballero, un ex portiere di fatto, riciclato per il Mondiale. Di nome fa Willy e non è un principe, ma un benefattore per la Croazia a cui regala il gol che ...

Mondiali Russia 2018 - l'Argentina si qualifica se : le combinazioni che portano avanti l'Albiceleste : La Croazia guida il Gruppo D con 6 punti. Seguono con appena 1 punto Argentina e Islanda, in fondo c'è la Nigeria a zero punti. Ecco tutte le possibili combinazioni che porterebbero l'Albiceleste agli ...

Mondiali - delirio in piazza a Zagabria dopo il trionfo della Croazia sull’Argentina : “altro che Francia ’98 - stavolta siamo da finale” [GALLERY] : 1/33 AFP/LaPresse ...

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : programma - orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Giovedì 21 giugno alle ore 20.00, il Nizhny Novgorod Stadium sarà teatro di una delle partite più attese del gruppo D dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. Parliamo del confronto tra Argentina e Croazia. L’Albiceleste viene dal pareggio dell’esordio contro l’Islanda (1-1) e, come è scontato, le critiche su questo risultato non sono mancate. In particolare, Leo Messi è finito nell’occhio del ciclone per aver fallito il ...

Argentina - Maradona bacchetta Sampaoli e chiede due cambi nella formazione titolare : Diego Armando Maradona non le manda a dire a Sampaoli e chiede a gran voce due cambi nella formazione delle prossime gare dell’Albiceleste Diego Armando Maradona è tornato per un attimo a vestire i panni da ct dell’Argentina e guardando al match di giovedì con la Croazia ha dispensato consigli al tecnico Sampaoli dopo il deludente pareggio per 1-1 dell’Albiceleste all’esordio mondiale contro l’Islanda. Durante la ...

Classifiche Mondiali 2018 : il calendario e i risultati delle partite. Argentina bloccata - vince la Croazia

Mondiali 2018 : Messi non è Maradona - ma l'Argentina è un'orchestra stonata : 5 I primi giorni dei Mondiali 2018 ci regalano un Cristiano Ronaldo in versione Real ed un Leo Messi nemmeno lontano parente del fuoriclasse ammirato solitamente con il Barcellona. Mentre il Portogallo è rimasto a galla contro una Spagna certamente più forte ed organizzata grazie alle prodezze del suo uomo-simbolo, l'Argentina non è andata al di la' dell'1-1 contro l'animosa Islanda e, sulla mancata vittoria dell'Albiceleste, pesa ...

Mondiali Russia 2018 - perchè i Ct dell’Argentina inventano follie? Sampaoli “impazzito” e tradito da Messi - pari deludente contro l’Islanda : Dopo la Francia non certo esaltante, quest’oggi è stata la volta dell’esordio ai Mondiali dell’Argentina, anch’essa molto deludente contro l’Islanda perchè i Ct dell’Argentina devono sempre inventare qualche follia? E’ questa la domanda che ci si pone ogni qual volta si osservano con attenzione le scelte dei Ct dell’Albiceleste. Anche stavolta, a Russia 2018, all’esordio contro ...