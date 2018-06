Antonio Lubrano | che fine ha fatto il ‘difensore civico’ più amato dai telespettatori?

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) “A questo punto la domanda sorge spontanea“, per citare una sua frase divenuta cult, chehadi Scampamorte, suo nome per intero? Accento napoletano, capelli bianchi, occhialoni in bella vista e il tono del difensore civicodai. L’esordio sul piccolo schermo era arrivato nel 1968, precisamente cinquant’anni fa ma già con un importante passato tra quotidiani e settimanali, con “Un volto una storia” appuntamento settimanale di attualità. La sua carriera prenderà il volo in pochi anni prima con Diogene e poi, soprattutto, con Mi Mandacondotto per ben otto stagioni. Fu Angelo Guglielmi, allora direttore di Rai3, a sceglierlo e a usare il suo cognome nel titolo facendo il verso al noto film “Mi manda Picone”. Truffe, raggiri e furbetti diventano il suo pane quotidiano e in poco tempo è ...