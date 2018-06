ANTICIPAZIONI Il Segreto | Fe torna a Puente Viejo per aprire un negozio di vini e liquori

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - puntate spagnole : Don Anselmo cade per terra e perde la memoria : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto [VIDEO], la serie che dal 2013 va in onda su Canale 5. Le ANTICIPAZIONI che arrivano direttamente dalla Spagna ci rivelano che Don Anselmo sara' uno dei protagonisti assoluti dello sceneggiato iberico diretto da Aurora Guerra. Il prete di Puente Viejo rimarra' coinvolto in un piccolo incidente domestico causato involontariamente da una sua fedele. Stiamo parlando di Gracia Miranar, la moglie di Hipolito ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : MARCELA e le contrazioni - il parto si avvicina? : A Il Segreto, tiene ormai banco da qualche mese la trama legata alla gravidanza di MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros): entrata inizialmente come un “fattore di disturbo” tra Beatriz Dos Casas (Giulia Charm) e Matias Castañeda (Ivan Montes), la figlia di Paco (Manuel Aguilar Suarez) è riuscita col tempo a conquistare il cuore del marito, il quale aveva accettato di sposarla proprio per dare una famiglia stabile al bambino che la ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 22 giugno 2018 : Donna Francisca svela a Ulpiano che Carmelo ha ucciso suo padre : Per vendicarsi di Severo e Carmelo, la matrona ha deciso di rivelare a Ulpiano il Segreto che per tanto tempo gli è stato tenuto nascosto.

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto : Ulpiano vuole uccidere Carmelo per vendicarsi del padre : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto [VIDEO], la telenovella di Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le trame delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 giugno svelano che Ulpiano mettera' i bastoni tra le ruote ad Adela e Carmelo, mentre Saul verra' buttato fuori di casa da Donna Francisca. Il Segreto trame: Ulpiano vuole uccidere Carmelo Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto svelano ...

IL SEGRETO - ANTICIPAZIONI puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 22 giugno 2018: Dolores esce spesso e torna tardi la sera; Hipolito scopre che la madre si reca spesso al circo e le chiede una spiegazione, ma si arrabbia. I cittadini di Puente Viejo si stanno impegnando per dare una casa a Rosa e, quando le cose sembrano andare male, è Julieta a trovare una soluzione. Intanto Saul dice a Donna Francisca che lui e Julieta stanno insieme; a quel punto la ...

BEAUTIFUL/ ANTICIPAZIONI 21 giugno : Eric scopre il segreto di Katie e Wyatt : BEAUTIFUL, Anticipazioni 21 giugno: Eric scopre il segreto di Katie e Wyatt che ammettono di stare insieme. Come reagiranno Quinn e Bill Spencer alla notizia?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 05:34:00 GMT)

ANTICIPAZIONI Il Segreto/ Alfonso diventa cieco - Nazaria scompare misteriosamente : Le angherie del generale Perez Ayala non si fermano. Stando alle ANTICIPAZIONI de Il Segreto, Emilia scoprira' che il suo amato Alfonso è rimasto cieco dopo le torture subite in prigione, mentre Mauricio e Fe si accorgeranno della strana scomparsa di Nazaria, che sembra essersi volatilizzata nel nulla. Il Generale però si trovera' ad affrontare una confessione imprevista, quella di Fe che, mettendo insieme i suoi ricordi, iniziera' a rammentare ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 21 giugno 2018 : una brutta sorpresa attende Ulpiano : Il giovane figlio di Adela scoprirà una sconvolgente verità mentre Prudencio non rivelerà di aver visto Saul e Julieta baciarsi.

Il Segreto ANTICIPAZIONI : FE vuole aprire un negozio di vino e liquori : I telespettatori italiani della telenovela Il Segreto potranno presto assistere al ritorno a Puente Viejo di Fe Perez (Marta Tomasa Worner): come abbiamo avuto occasione di anticipare in alcuni dei nostri precedenti post, l’ex governante di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) inizierà ad investigare sul passato della “rivale” Nazaria Gorostiza (Cayetana Cabezas) e, oltre a scoprire che quest’ultima è la madre del piccolo ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI spagnole : Prudencio spara Saul : anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio spara Saul per avere Julieta Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci danno una triste notizie: Prudencio spara Saul per poter avere tutta per sé Julieta. Vi avevamo già rivelato che il fratello minore degli Ortega sposa la Uriarte, dopo averla convinta ad allontanarsi da Saul. Donna Francisca ottiene, dunque, […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio spara Saul proviene da ...

ANTICIPAZIONI Il Segreto/ Julieta arrestata dalla Guardia Civile : Le ANTICIPAZIONI de Il Segreto svelano che Julieta verra' arrestata dalla Guardia Civile. La Uriarte e Saul non riusciranno a scappare come previsto e, molto probabilmente a causa di una soffiata, il loro piano andra' a monte. L'aria soddisfatta di Prudencio non fara' altro che alimentare i sospetti di Raimundo, certo che dietro il fermo di Julieta ci sia proprio lo zampino del giovane Ortega. L'Ulloa però, ha anche altro a cui pensare. La ...

ANTICIPAZIONI Il Segreto trama puntate 25-29 giugno 2018 : Francisca caccia di casa Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno 2018: la furia di Ulpiano! Saul fa la sua scelta! Candela perdona Venancia… Anticipazioni Il Segreto: Saul sceglie Julieta e Francisca lo caccia via dalla Villa! Ulpiano decide di vendicare col sangue la morte di suo padre! Candela concede un’ultima chance a Venancia! Dolores disperata… Parte una nuova settimana in compagnia delle storie de El ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI : IGNACIO propone a JULIETA di lasciare la città : Negli episodi estivi de Il Segreto, i telespettatori italiani avranno modo di conoscere IGNACIO Valquero (Juan Carlos Vellido), il padre naturale di JULIETA Uriarte (Claudia Galan): una volta scoperto che quest’ultima si è nascosta a Puente Viejo insieme alla nonna Consuelo (Trinidad Iglesias), l’uomo si recherà nella cittadina per affrontare la ragazza ma ignorerà che è stata Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a metterlo sulle sue ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 20 giugno 2018 : Ulpiano torna a Puente Viejo per le nozze della madre : Il figlio di Adela fa ritorno in paese per aiutare la madre nei preparativi ma ad attenderlo c'è una brutta sorpresa...