Anniversario dal voto sulla Brexit : un bilancio di Investec AM : Due anni dopo il voto sulla Brexit e a meno di un anno dall'uscita del Regno Unito dall'UE, è importante riflettere su come questo processo stia influenzando l'economia inglese e i mercati. John Stopford, Head of Multi-Asset Income di Investec Asset Management, spiega che l'incertezza sulla Brexit ha represso gli investimenti e ha contribuito a portare a una ...

Gardaland - 2.500 biglietti gratis per l’Anniversario/ Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp : non inoltrate : Gardaland, 2.500 biglietti gratis per l’anniversario, Come ottenerli? E' una bufala su Whatsapp: non inoltrate. Una nuova truffa sta circolando in queste ultime ore sull'app di messaggi(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:49:00 GMT)

Como. Trentesimo Anniversario per l’associazione per il Bambino in Ospedale : L’associazione Abio Como – Associazione per il Bambino in Ospedale festeggia il suo Trentesimo anniversario. Per la ricorrenza è stato organizzato un

Basilea - convegno dal tema "Commemorare il 40esimo Anniversario dell'avvio della politica cinese di apertura e riforme" : Il futuro sviluppo di alta qualità dell'economia cinese dovrà essere realizzato in condizioni di apertura ancora maggiore.

Si chiude con 51 mila presenze il National Geographic Festival delle Scienze : torna dal 7 al 14 aprile 2019 e celebrerà un doppio Anniversario : Grande successo di pubblico con 51 mila presenze (25 mila in quattro giorni l’anno scorso) al National Geographic Festival delle Scienze che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni (dal 16 al 22 aprile) fitti di incontri, dialoghi, spettacoli, mostre e laboratori entrando anche in numerosi luoghi della città. Con tanti appuntamenti che hanno catturato l’interesse di un vasto pubblico costituito non solo da esperti e appassionati di ...