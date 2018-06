Animali | cane in ufficio | ecco perché fa bene ai lavoratori

Animali - l’AIDAA : “Al via la campagna ‘libero cane in libera spiaggia’” : Torna anche quest’anno l’operazione “Libero cane in libera spiaggia” l’iniziativa di consulenza dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente per tutelare chi decide di portare il proprio cane in spiaggia durante il periodo delle vacanze. “Quest’anno a differenza del passato – spiega l’Aidaa – il servizio di consulenza si limita alla gestione delle situazioni a rischio e ...

Compra un cane sul web - poche ore dopo muore : scoperto a Prato traffico illecito di Animali : A far luce sul presunto sistema illecito è stata un'indagine della polizia provinciale di Prato che ha raccolto la denuncia di una persona che aveva acquistato per 450 euro un cucciolo attraverso un sito internet. L'animale, nonostante le tempestive cure del veterinario, è morto poche ore dopo l’acquisto.Continua a leggere

Lega Difesa Animali : Cane aggredito a Muratella : Roma – “E’ stato aggredito nel canile comunale la Muratella di Roma un Cane anziano e adesso versa in gravissime condizioni”. A denunciarlo è stato Rinaldo Sidoli, responsabile nazionale iniziative speciali della onlus Le.I.D.A.A. (Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente), presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “Santino, cosi’ si chiama l’animale azzannato, e’ stato lasciato solo in ...

Francesca Cipriani e il chihuahua viziato : «L'ho portato alla spa per Animali». Paola Caruso : «Il mio cane ha lo smalto». Bagarre a ... : A Pomeriggio 5 si parla di 'cagnolini viziati' , trattati come bambini. Francesca Cipriani racconta la sua giornata alla spa con la sua piccola chihuahua Barby ed è polemica in studio. Francesca ...

Marley - l'animale che non capisce se è pecora o cane - Animali - : È un istinto folkloristico e popolare, contro cui la scienza si è battuta attraverso le generazioni: battito, pulsazioni, impulsi neuronali filtrate attraverso macchine e le analisi statistiche del ...

Animali - il cane invecchia come l’uomo : “Bisogna agire contro le stesse malattie” : invecchiamo tutti, uomini e Animali. E in alcuni casi, o meglio per alcune specie, anche i disturbi sono simili con l’avanzare dell’età. Il cane in particolare con il passare degli anni puo’ andare incontro alle stesse patologie degli esseri umani. Ad affliggere Fido possono essere infatti disfunzioni cognitive e artrosi, malattie che hanno ricadute anche sul padrone spesso inerme di fronte alla sofferenza dell’amico a ...