Angelo blu di Achille Lauro e Cosmo | il nuovo singolo sull’amore sofferto anticipa Pour

optimaitalia

: #Angeloblu di Achille Lauro e Cosmo, il nuovo singolo sull'amore sofferto anticipa Pour l'amour (testo)… - OptiMagazine : #Angeloblu di Achille Lauro e Cosmo, il nuovo singolo sull'amore sofferto anticipa Pour l'amour (testo)… - _aritosc : Angelo Blu è interstellare - Lamantino_ : Ma che robetta ha fatto Boss Doms con Angelo Blu. Da amare???? -

(Di venerdì 22 giugno 2018)blu diè uno dei nuovi brani italiani in rotazione radiofonica e in digital download da oggi, venerdì 22 giugno.È uscito oggiBlu, ildifest.. Dopo l'uscita di Ammò (con Clementino e Rocco Hunt), ilannuncia ilalbum dal titolol'amour, prodotto da Boss Doms, disponibile dal 22 giugno.blu diè una fusione di due stili diversi che si uniscono in una sola canzone e giocano perfettamente tra loro, il synth pop die la SambaTrap di(definita così dallo stesso artista). Il brano racconta la dipendenza da un amoreda cui vogliamo liberarci ma che allo stesso tempo cerchiamo perché portatrice di gioia e passione.e Doms raccontano di aver preso una villa per due mesi e di aver scritto incessantemente ben tre album,l'amour è il primo ...