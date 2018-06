: #Andria, confiscati beni per 30 Mln euro - CyberNewsH24 : #Andria, confiscati beni per 30 Mln euro - TelevideoRai101 : Andria, confiscati beni per 30 Mln euro - BATComunica : BAT Comunica: ANDRIA : Confiscati beni per oltre 1 milione di eu... -

I Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno confiscatoper circa 30 mln dia Giuseppe Stallone, 78enne di, pluripregiudicato condannato per il sequestro,nel 1984, dell'imprenditore bresciano, Pietro Fenotti, per la cui liberazione fu pagato un riscatto di 10 miliardi di lire. I militari hanno confiscato l'intero capitale della società Castel del Monte Garden S.r.l, una lussuosa sala ricevimenti, 26 appartamenti e terreni per un'estensione di circa 4 ettari, tutti ubicati ad(BT).(Di venerdì 22 giugno 2018)