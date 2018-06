Ancora appelli al Ministro dell’istruzione Marco Bussetti da parte dei Ricorrenti

scuolainforma

: La chiamano “fantasma”. Vogliono rubarle i capelli o, peggio ancora, le ossa. Le persone affette da #albinismo in M… - amnestyitalia : La chiamano “fantasma”. Vogliono rubarle i capelli o, peggio ancora, le ossa. Le persone affette da #albinismo in M… - fusaamafelice : Non é possibile non avere ancora tutti gli appelli di luglio Siamo al 22 giugno, vogliamo aspettare un altro po’? Io non lo so veramente - Guidotti62 : RT @caniles_vieste: Nonostante i diversi appelli sono ancora qui in canile ad aspettare la fine della vita...sono ciocco sono anziano ma do… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) E’ arrivata in redazione una lettera del Prof. Guido Boncristiani – Ricorrente con prova preselettiva superata del Concorso per Dirigenti Scolastici 2011 Di seguito il testo della lettera inviata al Sig., Università e Ricerca: “Onorevoledell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, poiché è in fase di elaborazione il testo del decreto legge … L'articoloaldadeiConcorso DS 2011 proviene da Scuolainforma.