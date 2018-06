Anbsc | più risorse e leggi più snelle per combattere le mafie

Blastingnews

: #Salvini alla Romanina nelle ville tolte ai Casamonica: potenziare l'#Anbsc e valorizzare i #beniconfiscati per com… - Viminale : #Salvini alla Romanina nelle ville tolte ai Casamonica: potenziare l'#Anbsc e valorizzare i #beniconfiscati per com… - juanne78 : RT @Viminale: #Salvini alla Romanina nelle ville tolte ai Casamonica: potenziare l'#Anbsc e valorizzare i #beniconfiscati per combattere la… - SalvatoreTrima9 : RT @Viminale: #Salvini alla Romanina nelle ville tolte ai Casamonica: potenziare l'#Anbsc e valorizzare i #beniconfiscati per combattere la… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) 3 Un centro per ragazzi autistici e un giardino per le famiglie saranno realizzati al posto di due ville confiscate alla periferia Sud Est di Roma, in una zona denominata " Romanina ", dove vivono ...