Anbsc | più risorse e leggi più snelle per combattere le mafie

(Di venerdì 22 giugno 2018) 3 Un centro per ragazzi autistici e un giardino per le famiglie saranno realizzati al posto di due ville confiscate alla periferia Sud Est di Roma, in una zona denominata Romanina, dove vivono oltre settemila persone. Un'area nata con una vocazione rurale, poi caratterizzata da una notevole espansione urbanistica, residenziale e commerciale. Nel pomeriggio di ieri la visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con lui c'erano anche Nicola Zingaretti, presidente della Regione; Ennio Mario Sodano, direttore dell'; Paola Basilone, prefetto della Capitale, e Monica Lozzi, presidente del Municipio VII, in cui è compreso il quartiere. L'è l'Agenzia nazionale che si occupa di amministrazione e destinazione di beni posti sotto sequestro e confiscati alla criminalita' organizzata. L'agenzia, istituita nel 2010, posta sotto la vigilanza del ministero ...