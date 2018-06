Analisi Tecnica | EUR USD del 22 06 2018 | ore 19 00

The Last of Us 2 spingerà il realismo al livello successivo - Analisi tecnica : Fino a che punto l'innovazione tecnologica potrà spingersi sulla corrente generazione di console? Sony ha avuto un ruolo di rilievo all'E3 2018 con una serie di eccellenti trailer di gameplay tra cui spicca The Last of Us Part 2 di Naughty Dog. In superficie, il gioco appare grandioso, proprio come ci aspettavamo: i personaggi incredibilmente dettagliati e le ambientazioni ricche di particolari confermano che il titolo è in ottimo stato di ...