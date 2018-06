Ambiente | “Avanza la cementificazione | +7% in Sicilia”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Laavanza in Italia e in Sicilia. Dal 1950 al 2011 è cresciuta del 166 per cento a fronte di un aumento della popolazione del 28 per cento (Istat). La Sicilia, secondo il rapporto Ispra del 2017, è con un +7,18 per cento (rilevazione da novembre 2015 a maggio 2016) una delle regioni che hanno maggiormente contribuito all’aumento del consumo di suolo, anche se milioni di persone vivono in alloggi inadeguati o hanno il problema della casa. Di consumo di suolo esi è parlato a Palermo in un convegno del ‘Forum nazionale salviamo il paesaggio’, durante il quale è stato presentato il disegno di legge ‘Norme per l’arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati’. La norma è stata elaborata, nell’ambito del Forum, dal cosiddetto ‘gruppo dei 75’, che comprende esponenti delle associazioni ...