Ambiente | arriva il ‘dosaggio’ auto al passo Sella

“HELP the Ocean” : il grido dell’Ambiente arriva a Roma : Dopo aver fatto il giro del mondo, dalla sede Unesco a Parigi a quella delle Nazioni Unite a New York, passando per Madrid, Venezia e Milano, il grido d'aiuto per l'ambiente di Maria Cristina Finucci, artista, architetto e designer, torna a Roma, dopo esser già stato al Museo MaXXI nel 2013, ma in una location ancora più esclusiva: il Parco Archeologico del Colosseo, nel quadriportico di Santa Maria Antiqua, all'interno del Foro ...

Ambiente : per la giornata contro la plastica arrivano le borse riutilizzabili : Ridurre l’utilizzo di plastica monouso offrendo un’alternativa riutilizzabile ai bioshopper per l’acquisto dell’ortofrutta e aumentare, così, la consapevolezza e la responsabilità dei consumatori. È questo l’obiettivo che le ong ambientaliste hanno promosso la diffusione nei negozi delle borse riutilizzabili. Un’iniziativa che è stata promossa e presentata oggi a Roma da EcorNaturaSì, azienda leader nella distribuzione di prodotti biologici e ...

Ambiente : 15 piante da record - arriva il “Frutteto della Biodiversità” : Sarà inaugurato domani, in occasione della Giornata internazionale della biodiversità, il “Frutteto della Biodiversità” che Fondazione Fico e Arpae hanno realizzato piantando i gemelli dei patriarchi da frutto e forestali più significativi d’Italia. L’evento si terrà alla Fondazione Fico di Bologna. Tra le 15 piante scelte fra le varie regioni d’Italia e messe a dimora a Fico ve ne sono alcune da primato nazionale, ...

Ambiente : a Roma arrivano i BeeHotel - alberghi per api solitarie : Roma, 15 mag. , askanews, Si parte in questi giorni a Roma dall'Oasi LIPU di Castel di Guido ma l'obiettivo è installare decine di BeeHotel in balconi, giardini e scuole di tutta la città per dare un ...

Ambiente - a Milano arriva il ‘Plogging’ : la corsa che ripulisce la città : Una corsa speciale per ripulire le sponde del Naviglio e unire sport e senso civico. Questo lo spirito alla base dell’evento che Retake Milano ha annunciato oggi a Palazzo Marino. L’appuntamento è per sabato 28 aprile alle ore 9: i blocchi di partenza ideali sono fissati davanti alla chiesa di San Cristoforo, sull’Alzaia Naviglio Grande, dove, grazie a Retake Milano e Retake Buccinasco Verde Pisello e Milano da Vedere si darà il via al primo ...

Ambiente. Arriva il 1° Ravenna Water Blitz : una giornata dedicata al monitoraggio delle acque dolci : Scopo dei progetti di Citizen Science è aprire la scienza ai cittadini, stimolarne la partecipazione attiva e la presa di responsabilità rispetto alle tematiche ambientali. Nello specifico, l'...

Norvegia : In soccorso all’Ambiente arriva un gigante italiano! : Possiede una stazza lorda di 9.000 tonnellate, una lunghezza superiore a 100 metri, una larghezza di 21 e una velocità massima di 15 nodi. Si tratta della “Kronprins Haakon”, la nave rompighiaccio oceanografica destinata a operare nelle acque polari e costruita per l’Institute of Marine Research (Imr), l’ente di ricerca oceanografica e ittica del governo norvegese. Il gigante è stato costruito nel cantiere integrato di ...