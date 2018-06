Amazon Prime Day 2018 : Sarà Il 16 E 17 Luglio? : Quando Sarà Amazon Prime Day 2018? Ecco le Prime informazioni e indiscrezioni su quando potrebbe esserci l’Amazon Prime Day 2018 Amazon Prime Day 2018 Prendi questa notizia con le pinze, è ancora presto per sbilanciarsi. Sembra però che l’attesissimo Amazon Prime Day 2018 possa essere stato programmato per il 16 e 17 luglio. Al momento Amazon non […]

The Terror - dal libro di Dan Simmons alla serie di Amazon Prime : un viaggio negli abissi più profondi della mente umana quello messo in scena da The Terror . La serie americana che dal mese di Marzo è disponibile in Italia su Amazon Prime , a poco a poco, si sta ...

Amazon Prime Music sbarca in Italia : 40 ore mensili di brani gratis per gli abbonati : Amazon sbarca i Italia per continuare l'opera di sfida a Spotify e Apple. Si, nei cellulari degli Italiani arriva Prime Music, una raccolta Musicale di canzoni da ascoltare online o offline se si dispone di un conto Prime. Si tratta di uno dei numerosi servizi online per i clienti Amazon, nato per rafforzare il potere di Music Unlimited, gia' lanciato lo scorso 2017. Ovviamente si tratta di un servizio altamente concorrenziale, e per sommi capi ...

Amazon Prime Music come funziona : brani e playlist gratis per gli abbonati Prime : Pochi giorni dopo l’arrivo di Prime Reading, Amazon annuncia il lancio di Prime Music, un nuovo servizio dedicato agli utenti Prime che consente loro di accedere a oltre 2 milioni di brani, da ascoltare in streaming o disponibili per il download. Il gigante dell’e-commerce continua così, tassello dopo tassello, a intelaiare un ecosistema che sia in grado di fornire ai propri abbonati tutto quello che desiderano in materia di ...

Amazon Prime Video : le novità di giugno : La seconda stagione di "Goliath", una docu-serie sugli All Blacks e una nuova serie Marvel, tra le altre cose The post Amazon Prime Video: le novità di giugno appeared first on Il Post.

Amazon - arriva anche la musica. E tutto quello che puoi avere con Prime : Un doppio aggiornamento ravvicinatissimo: Prime Reading una settimana fa e, subito dopo, Prime Music. L’abbonamento ad Amazon Prime è aumentato da 19,99 a 36. Ma il negozio del mondo sta progressivamente allineando la sua offerta italiana a quella statunitense, aggiungendo servizi e tenendo ovviamente fermo il nuovo prezzo, appena ritoccato. LEGGI ancheAmazon Prime costa (quasi) il doppio Gli abbonati Prime – che nel mondo sono circa 100 milioni ...

