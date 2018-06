Alta Badia | sport e divertimento ad alta quota con ' Movimënt'

viaggi.leggo

: RT @24zampe: Quando i cani vanno in vacanza: in Alta Badia dog bar, piscine e spazi ad hoc per i 4 zampe - LuciaAgostini2 : RT @24zampe: Quando i cani vanno in vacanza: in Alta Badia dog bar, piscine e spazi ad hoc per i 4 zampe - altabadiaorg : Quando i cani vanno in vacanza: in Alta Badia dog bar, piscine e spazi ad hoc per i 4 zampe - BernyZb : RT @24zampe: Quando i cani vanno in vacanza: in Alta Badia dog bar, piscine e spazi ad hoc per i 4 zampe -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Per provare tutte le attività di 'Movimënt', è bene sapere che al Piz La Ila ci sono l'Active Camp per fareall'aria aperta, le pareti per l'arrampicata, il pumptrack in legno per le due ...