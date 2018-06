All' Università Mediterranea la presentazione del rapporto ' L' economia della Calabria'

Toscana : scoperte sette nuove specie animali dAlle Università di Pisa e Firenze : Una sinergia tra l'Università di Pisa e l'Ise-Cnr di Firenze, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta di sette nuove specie animali in terra Toscana. Cinque di queste specie sono state rilevate nelle province di Pisa e Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "Pisanus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, ...

Non sa che deve pagare le tasse - perde il posto All’università : 19enne si uccide sotto treno : Lara Colthrop, 19enne inglese, era indietro con gli esami e per questo motivo la Queen Mary's University, di Londra, le ha imposto di pagare le tasse universitarie. Quando la ragazza lo ha appreso ha perso la testa. Prima di compiere l'estremo gesto ha chiamato il padre dalla stazione di Hildenborough. L'uomo, purtroppo, non è arrivato in tempo per salvarla.Continua a leggere

Conftrasporto e Università Cattolica insieme Alla guida del Master per i manager della logistica : ... quella aperta grazie all'accordo di collaborazione per il funzionamento del Master universitario di I Livello 'Economia e Gestione degli Scambi Internazionali' sottoscritto da Conftrasporto, l'...

Un milione All'Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Tutto questo in meno di cinque anni dai primi dati della ricerca sviluppata dai professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi del Dipartimento di Scienza dei materiali , 2014, e meno di due anni ...

Ricerca : un milione All’Università Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti : Un milione di euro all’Università di Milano-Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti: è questa la cifra investita per l’acquisizione da parte di Glass to Power, spin-off dell’Ateneo milanese. La decisione ratificata ieri pomeriggio dal Consiglio di amministrazione della Bicocca rappresenta uno dei più importanti investimenti mai registrati in Italia per acquisire una famiglia di brevetti sviluppati nell’ambito dell’attività di una ...

“Donne ad alta quota” : laureata in ingegneria All’Università di Pisa vince il Premio Marisa Bellisario : Chiara Amato, neolaureata in ingegneria aerospaziale all’Università di Pisa, ha vinto la Mela d’Oro della XXX edizione del Premio Marisa Bellisario, “Donne ad alta quota”. La cerimonia si è svolta Roma al Foro Italico lo scorso 15 giugno e andata in onda su Raidue in seconda serata il 19 giugno. Chiara, classe 1990 e originaria di Salerno, è risultata vincitrice spuntandola su tantissime candidature e superando un rigoroso processo di selezione ...

Tasse universitarie - attenti All’ISEE : Per calcolare le Tasse universitarie occorre conoscere il proprio reddito familiare in base al patrimonio complessivo. A meno che non si abbia diritto alla borsa di studio, la tassa di iscrizione è in genere uguale per tutti, la seconda rata invece varia in base alla fascia di reddito. Occorre poi fare attenzione alle scadenze, altrimenti si rischia di dover pagare l’indennità di mora. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ...

Rettore Università di Milano - Alla Statale la ‘continuità’ di De Luca contro la ‘continuità’ di Franzini : All’Università degli studi di Milano, (“la Statale”) si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo Rettore (domani e dopodomani il secondo turno). La cosa ha una rilevanza prima di tutto locale, ovviamente, se non fosse che queste elezioni rettorali permettono una qualche riflessione sul passato recente. Tre i candidati in corsa, sin dall’inizio: la farmacologa Maria Pia Abbracchio, lo storico dell’economia Giuseppe De Luca (in testa dopo ...

Well-Bred - il pane viola sviluppato dAll'Università di Pisa - con super ingredienti che fanno bene la salute : Il primo è il più antico metodo di lievitazione al mondo che permette di incrementare sapore, valore nutrizionale e conservabilità del pane, apportando composti probiotici e sali minerali . L'impiego ...

LOGISTICA MILITARE E INDUSTRIA - MOTORE DEL SISTEMA PAESE Convegno All'Università "Federico II" - Napoli 20 " 21 giugno 2018 : ... ricercando anche ogni possibile sinergia con le altre Forze Armate e il mondo INDUSTRIAle della Difesa, nell'ottica di una maggiore integrazione, economicità, dinamicità, ed efficacia. Un ...

L'Università di Bari estende gli esoneri totali dAlle tasse : ... studenti immatricolati o iscritti entro la durata legale dei corsi di laurea "incentivati" in Scienze Statistiche, Chimica, Fisica, Matematica, Scienza dei Materiali e Scienze Geologiche; studenti ...

Pisa. Studente universitario di 26 anni scomparso nel nulla : scatta l’Allarme : Il giovane non si trova dalla sera di martedì 12 giugno, da quando con i genitori era andato al supermercato Esselunga. L'appello per trovare Francesco D'Angelo lanciato su Facebook dalla sorella Maria. Ore d'ansia per la famiglia.Continua a leggere

Corsi di Inglese All’estero : offerte per adulti e ragazzi universitari a prezzi economici : La lingua Inglese è ormai diventata uno dei punti cardine per la preparazione personale e professionale di chiunque voglia ambire a posizioni lavorative di successo o semplicemente desideri approfondire il proprio bagaglio culturale per girare il Mondo. Molti Corsi di Inglese all’estero risultano convenienti a livello economico e soprattutto sono indirizzati davvero a tutte le fasce d’età, dai ragazzi universitari ancora impegnati negli studi ...