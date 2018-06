Alle radici del fallimento del caos ordinato di Jorge Sampaoli

Governo - basta soluzioni frettolose. Per ambiente e salute occorre andare Alle radici del problema : Le sfide che aspettano il nuovo Governo – cui porgo i più sinceri auguri di buon lavoro condotto nell’esclusivo interesse del Paese – non sono certo semplici e specialmente per quanto attiene ambiente e salute non sarà facile venirne a capo, visti i livelli di inquinamento di aria, acqua, suolo in tante aree d’Italia. Mi auguro che la filosofia che ispirerà l’operato dei ministri non sia quella di cercare soluzioni rabberciate e ...

Consiglio comunale ai Teatini per i 170 anni della Primogenita : 'Comunità attaccata Alle sue radici' : 'All'epoca prevalse nettamente un sentimento di coesione sociale e nazionale nella nostra comunità, oggi perciò ricordiamo avvenimenti che hanno segnato la cronaca e storia di Piacenza'. Dopo il ...

Adolescenti - Alle radici del caos : Gli Adolescenti non sono piccoli adulti impazziti in preda a una tempesta di ormoni. Ma esseri a sé stanti con comportamenti dettati da un cervello in via di trasformazione. Ne è convinta Sarah-Jayne Blakemore, professoressa di Neuroscienze Cognitive all’University College di Londra, che ha dedicato all’argomento anni di studi e il libro rivelazione Inventare se stessi. Cosa succede nel cervello degli Adolescenti, conteso in Gran Bretagna da ...

Marciapiede rotto dAlle radici : turista inciampa e cade di faccia : Brutta esperienza per una turista che passeggiava per le vie di Palermo e che, a causa delle radici di un albero troppo sporgenti, è inciampata in via Principe di Belmonte, cadendo rovinosamente e sbattendo...