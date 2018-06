Allarme generazione Y e Z

huffingtonpost

(Di venerdì 22 giugno 2018) Chi insegna nelle scuole superiori e nelle università, non può non accorgersi che un numero sempre più rilevante degli studenti delle generazioni Y Z, possiede oramai una struttura di pensiero limitata, un vocabolario ridotto, un linguaggio smozzicato.In proposito aveva detto il linguista Wittgenstein: "Dato che il linguaggio è il mezzo con cui l'io si relaziona con la realtà, se è corrotto il tuo linguaggio, significa che è corrotto il tuo rapporto con la realtà".Come mai succede questo? I ragazzi di oggi, i cosiddetti nativi digitali, usano in maniera compulsiva i fantastici, progrediti mezzi di comunicazione a loro disposizione, e sempre più spesso contemporaneamente: per questo motivo raccolgono frammenti, rielaborando di conseguenza ciò che hanno incamerato: frammenti. Credendo di poter svolgere funzioni ...