Alla scoperta delle creature più o meno reali nascoste nei Castelli | nelle chiese e nei

(Di venerdì 22 giugno 2018) Una visita tra gli ideali sentieri di Destinazione Turistica Emilia può essere anche immaginata come un safariricerca degli animali fantastici nascosti in un’eterogenea giungla d’arte e storia, che prende forma tra le pietre dei manieri, le tele dei pittori e il marmo. In particolare, il circuito deidel Ducato offre un’autentica carrellata su una Storia in chiave fantasy, popolata da draghi e grifoni alati, cavalli marini, cani antropomorfi bicolore e animali mitici come sirene, fauni e sfingi velate. Nei dettagliroccheprovince di Parma e Piacenza si nasconde un mondo da scoprire in visite guidate o laboratori a tema. Quella che segue è solo unapossibili guide dedicate agli esploratori del fantastico. Piacenza La Pieve di San Giorgio di Vigoleno può essere fantasiosamente immaginata come un fondale marino senza mare attraversato d...