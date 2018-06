alla regione umbria 30 mln euro per piano infrastrutture | via a interventi stradali

Pacchetto-lavoro - la Cna alla regione : 'Giusta direzione - ma ora si corra' : ... che preveda un coinvolgimento di tutti quei soggetti, come le associazioni di categoria, gli enti di formazione accreditati, le agenzie per il lavoro, in grado di svolgere un'efficace politica di ...

Pacchetto lavoro - la Cna alla regione : 'Bene ma ora si corra' : ... all'auto imprenditorialità, all'incremento delle tecnologie innovative, digitale in testa: strumenti, questi, in grado di sostenere soprattutto quel mondo della micro impresa e dell'artigianato da ...

Soldi dalla regione per le scuole di Scicli : Ammontano a circa 160 mila euro i fondi stanziati dalla Regione per la sicurezza degli edifici scolastici di Scicli in dieci scuole

Maltempo - frana Fossacesia : dalla regione un milione di euro : Un milione di euro e’ la cifra stanziata dalla Regione Abruzzo per finanziare il primo lotto di interventi per arginare il movimento franoso che ha interessato il costone ovest di via Bonavia a Fossacesia. Nel marzo 2015 il Maltempo ha causato il distacco di grossi massi che sono caduti sulla strada provinciale SP 81 Fossacesia – Rocca San Giovanni. Gli smottamenti hanno reso impossibile l’utilizzo di parte di via Bonavia che ...

Palermo : tram e tagli a contributi - Comune fa causa alla Regione : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Il Comune di Palermo fa causa alla Regione siciliana. Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto stamattina la costituzione di un gruppo di lavoro, di cui fanno parte gli assessori Sergio Marino e Antonio Gentile, nonché i dirigenti dei settori interessati, oltre all'Avvoc

Rider - dalla regione Lazio la prima legge sulle tutele - : I lavoratori della gig economy non saranno più pagati a consegna ma a tempo. Zingaretti: "Colmato vuoto normativo, ci auguriamo che possa aiutare la legisLazione nazionale"

Lazio - dalla regione prima legge per tutele a rider : no al cottimo : Zingaretti: "Siamo contenti che la nostra idea sia stata presa seriamente dal governo". Due milioni di stanziamenti

No alla chiusura del Punto di assistenza fiscale : appello degli avvocati alla Regione : Se ne parlerà nella prossima seduta dell'assemblea di Palazzo D'Aimmo, convocata per martedì 26 giugno CAMPOBASSO. appello dell' Ordine degli avvocati di Larino al Consiglio regionale del Molise. Un ...

MOUNTAIN BIKE : i risultati degli iscritti della regione Sicilia - divisi per provincia - alla HERO Suedtirol Dolomites di sabato 16 giugno : I risultati DEI BIKER della VOSTRA provincia alla BMW HERO SÜDTIROL Dolomites 2018 hashtag: #zerotoHERO, #HERO2018, #HEROsüdtirolDolomites sabato 16 giugno si è tenuta la nona edizione della BMW HERO ...

Roma - cinghiali mangiano tra i cassonetti. ‘Vengono dal parco gestito dalla Regione’. “È compito del Comune pulire le strade” : È il “cinghiale randagio” che rovista nei cassonetti l’ultima frontiera della “fattoria Roma”. Claudia Daconto, giornalista ed esponente renziana del Pd, ha reso virale la foto di alcuni suini che rovistavano nell’immondizia abbandonata ai bordi di alcuni cassonetti in una via del quartiere Monte Mario. Un’immagine non proprio inedita nella Capitale, specie sul fronte nord-ovest, dove ogni giorno i cinghiali escono dal parco dell’Insugherata e ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Maltempo - Tursi in ginocchio per i terreni allagati. Il Sindaco Cosma chiede l'intervento della Regione : Situazione grave a Tursi, in provincia di Matera, in località 'Canala' allagati circa 300 ettari di terreno in produzione. Sono bastate due ore di pioggia e grandine caduta nel pomeriggio di ieri per ...

De Luca : 'Dissensi con de Magistris? Non mi risulta. Tutto si muove grazie alla Regione' : 'Renzi è stato novità della politica italiana - ha affermato - Oggi siamo costretti a una competizione globale spietata e siamo un Paese totalmente ingessato'. 'Serviva in Italia un cambio radicale - ...