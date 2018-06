“Alla faccia!” Il cachet astronomico di Flavio Insinna | quanto si mette in ‘saccoccia’

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) “Nana di me**a, da colpire al basso ventre”. “Vettela a pija’ nder c**o, attaccate alle bretelle”. È passato poco più di un anno da quando Striscia la Notizia mostrava uninedito, furibondo ai tempi delle registrazioni di Affari Tuoi, il programma che ha condotto per otto anni, i pacchi da “scavicchiare” e la cornetta da sollevare. Una triste pagina di televisione che il conduttore aveva accolto con dolore, deciso a ribadire le pressioni e il nervosismo che spesso si affacciano dietro le quinte dello show, lì dove le telecamere non possono riprendere. Nonostante le polemiche dello scorso anno legate appunto ai famosi fuorionda del programma Affari Tuoi, la Rai ha deciso di confermare il noto conduttore amato da molti spettatori alla guida de ”L’Eredità”, orfano di Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso aprile ...