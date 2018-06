ALISSON AL REAL MADRID Calciomercato | il portiere titolare nella vittoria del Brasile

ALISSON al Real Madrid / Calciomercato - ecco cosa blocca l'affare con la Roma : Alisson al Real Madrid, Calciomercato: ci sono due motivi per cui l'affare con la Roma è in fase di stallo. Tra domanda e offerta ci sono 10 milioni e lo spogliatoio spinge per Navas.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:52:00 GMT)

ALISSON-Navas - il derby per la porta Real : Oggi nel secondo atto brasiliano in scena a San Pietroburgo Neymar ci sarà. Ma anche lo stesso Brasile - con qualche modifica nella posizione in campo - che ha steccato l'esordio con la Svizzera. Tite,...

Roma - Pastore è in arrivo. ALISSON - è attesa Real : C'è una Roma in attesa, anche se poi nella vita c'è attesa e attesa. Quella di Pastore, ad esempio, è sempre più stretta e riguarda lo sbarco a Roma, in programma per domani. Poi c'è quella di Alisson,...

Real Madrid - si complica la pista ALISSON : ecco il nome in pole per il nuovo portiere : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo radio ‘Cadena Ser’ i campioni d’Europa stanno valutando attentamente questa opzione se i giallorossi non abbasseranno le ...

Spagna - si complica l'affare ALISSON : il Real Madrid su Courtois : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i 'blancos' sono pronti a puntare sull'estremo ...

Real Madrid - si complica ALISSON : le merengues pensano a Courtois : Real Madrid alla ricerca di un portiere che possa dare garanzie alla retroguardia di Lopetegui, Alisson e Courtois i nomi sul taccuino Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo ...

'Roma - per ALISSON al Real si può chiudere a 60 milioni' : MADRID - Ottimismo in Spagna sul possibile arrivo di Alisson al Real Madrid . Secondo 'Marca', i blancos arriveranno a un accordo con la Roma a fronte della distanza attuale fra domanda e offerta: i ...

ALISSON-Real Madrid molto vicini. A 60 milioni la Roma dice sì? : In attesa. In questa settimana, entro le prossime 48 ore, la Roma aspetta l'offerta ufficiale per Alisson. Secondo Marca, tra il Real e il portiere ballano una decina di milioni: 50 ne offre il Real, ...

Roma - ALISSON a un passo dal Real Madrid : decisiva la prossima settimana : Da domani ogni giorno della prossima settimana sarà determinante per il futuro di Alisson al Real Madrid. Il portiere del Brasile impegnato in Russia con la nazionale, aveva chiesto di concludere la ...

Calciomercato - de Gea rinnova con il Manchester United e avvicina ALISSON al Real Madrid : Il Calciomercato estivo sarà caratterizzato dal domino dei portieri. Tanti sono infatti i top club che cercano un estremo difensore affidabile e la partenza di uno è pronto a scatenare effetti anche ...

ALISSON Becker potrebbe restare in giallorosso - ma è vicina l'offerta del Real (RUMORS) : Attualmente Alisson Becker calciatore brasiliano, portiere della Roma e della nazionale brasiliana è impegnato con la sua squadra al Mondiale di Russia 2018. L’attenzione del ragazzo è chiaramente concentrata al suo Brasile, ma l’interesse è anche rivolto al proprio futuro calcistico. I colleghi di Sky Sport, che lo hanno intervistato, hanno colto le intenzioni palesi del calciatore: ‘sono concentrato sulla nazionale’. Questa l’esternazione del ...

ALISSON-Real Madrid - c’è l’accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

Roma - offensiva totale del Real Madrid per ALISSON : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...