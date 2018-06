Alimenti | Firenze | trova aghi nella mozzarella | ritirato lotto

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) E’ statodal commercio ildi mozzarelle a marchio Mukki dopo che una studentessa 23enne, a, si è accorta della presenza di dueper cucire in una confezione acquistata nel supermercato Esselunga di via Masaccio. Ilcomprendeva 3.840 mozzarelle, prodotte da terzisti per l’azienda Mukki, e di queste 600 erano state distribuite alla catena Esselunga che ha già provveduto a ritirarle. Le restanti 3.240, distribuite ad altri rivenditori, sono state richiamate. L'articoloMeteo Web.