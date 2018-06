Alfonso Bonafede | ministro della Giustizia | Il provvedimento sulle intercettazioni

huffingtonpost

: Il @Mov5Stelle tiene la barra dritta sul tema della giustizia e della lotta alla corruzione. Ecco la mia intervista… - AlfonsoBonafede : Il @Mov5Stelle tiene la barra dritta sul tema della giustizia e della lotta alla corruzione. Ecco la mia intervista… - davidallegranti : I grandi successi di Alfonso Bonafede per ora sono Conte e Lanzalone - HuffPostItalia : 'Carcere ai corrotti'. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ildi riforma delle"verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il, che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le lineeriscrittura del- ha detto rispondendo al Csm sulla misura che entrerebbe in vigore il 12 luglio - e su questo avvierò in confronto già la prossima settimana con procure e avvocati"."La continuità per me è un valore - ha spiegato-. Non ha senso stravolgere il lavoro portato avanti. Anzi, ritengo uno dei malipolitica che il lavoro fatto in precedenza debba essere stravolto. Ovviamente la direzione politica è nuova, non a caso ...