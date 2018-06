Alcune riflessioni su Samsung Galaxy S9 e l’aggiornamento XXS1BRF3 di giugno

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018) Sono passate poche ore dall'inizio del rilascio dell'aggiornamento disuiS9, che ha nel frattempo interessato anche iS9 Plus (no brand Italia), attraverso il corrispettivo firmware G965F. Si tratta ancora di una versione basata su Android 8.0 Oreo, e non sull'iterazione 8.1, in sviluppo già da marzo, ma che il produttore continua a tenere sotto chiave per qualche strano motivo (possibile l'OEM stia attendendo la presentazione delNote 9, che sappiamo coinciderà con il rilascio dellaExperience 9.5). Oltre a questo, segnaliamo che di modifiche di un certo rilievo non sembrano essercene, nemmeno per quanto riguarda il CSC e le parti MODEM.Una parziale delusione per tutti quelli che speravano che l'aggiornamento diriservato aiS9 e S9 Plus potesse coincidere con la distribuzione di Android 8.1 Oreo, ...