Alanis Morissette | «Ero malata d’amore e ora sono guarita»

vanityfair

: Ora in onda: Alanis Morissette - Underneath - RadioGemini1 : Ora in onda: Alanis Morissette - Underneath - ConventoLonato : A - Yanga_Gee : Alanis Morissette x Ironic -

(Di venerdì 22 giugno 2018) A un certo punto della telefonata, passiamo in rassegna le sue canzoni più famose. Per esempio, You Oughta Know: «L’ho scritta in 20 minuti, una canzone molto “fisica” ed esplicita. Non ho mai detto di chi parlava perché non mi sembra corretto: è giusto cantare di risentimento, ma nonuna grande fan della vendetta». Per chi è cresciuto negli anni Novanta, questa è la canzone-manifesto della rabbia della ragazza che è stata lasciata. È quella in cuiriversava tutto il suo rancore per il ragazzo che l’aveva mollata («pensi a me quando ti scopi lei?») e cadeva nell’inevitabile paragone con l’altra («è perversa come me?»), il tutto cantando di sesso senza mai censurarsi. Uno dei pezzi a cui è più affezionata è Thank You («mi rimette in pace con me stessa, è come una meditazione»), quello in cui elencava le cose di cui era grata (l’India, la fragilità, il silenzio), e ...