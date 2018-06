Agricoltura | Coldiretti Puglia | calo di produzione per clima pazzo e Xylella

Ue - Coldiretti : “Insostenibili i tagli per 2.7 miliardi all’Agricoltura italiana” : Le ipotesi di taglio alla Politica Agricola Comune (Pac) sono insostenibili in un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione Europea (Ue) deve affrontare, dai cambiamenti climatici, all’immigrazione, alla sicurezza. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in vista dell’inizio della discussione sulla nuova Politica Agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì 18 giugno in Lussemburgo al quale ...

Coldiretti Calabria : 'L'Agricoltura è bloccata dal freno a mano tirato della Regione' : ... frodi, accordi commerciali multilaterali scellerati, etichettatura a semaforo, ecc e subisca ritardi e penalizzazioni a livello regionale, dal rapporto presentato dalla Banca d'Italia 'sull'economia ...

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’Agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per Agricoltura nella stagione più calda della storia (2) : (AdnKronos) - "L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al Maltempo. L

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per Agricoltura nella stagione più calda della storia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - La zona piu' colpita in Veneto e' quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si e' abbattuto nella regione nella giornata di ieri. "L' area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di quali

Maltempo - Coldiretti : mezzo miliardo di danni all’Agricoltura : Dai vigneti al frumento, l’ultima ondata di Maltempo fa salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni provocati all’agricoltura nelle campagne dall’inizio dell’anno con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate che si sono succeduti colpendo la Penisola. E’ quanto emerge dal bilancio della Coldiretti di una pazza primavera che si classifica al quarto posto tra le piu’ calde dal 1800 ma con il 21% di precipitazioni in piu’ ...

Agricoltura : Coldiretti - da clima pazzo mezzo mld di danni : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – Il risultato dell’andamento anomalo del tempo, quest’anno, “sono oltre mezzo miliardo di danni provocati all’Agricoltura nelle campagne con gelo, nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate”. A sostenerlo è la Coldiretti mentre sarebbe in arrivo una nuova perturbazione primaverile in un 2018 già segnato da precipitazioni più abbondanti, sulla base dei dati Isac ...

Agricoltura : Coldiretti - da clima pazzo mezzo mld di danni (2) : (AdnKronos) – Un impatto, quello del tempo, che è destinato a sentirsi anche sulle tavole poiché quest’estate, sostiene Coldiretti, “mancherà dagli alberi un frutto su quattro, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. E a risentirne sarà anche l’autunno con la produzione di olio di oliva ridimensionata dal maltempo che ha provocato danni su 25 milioni di piante tanto che ...

Agricoltura : Coldiretti Sicilia - milioni di euro stanziati e parcheggiati : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - milioni di euro già stanziati per l'Agricoltura Siciliana e mai arrivati nelle tasche degli agricoltori. A lanciare "ancora una volta" l'allarme è Coldiretti Sicilia che snocciola un elenco di misure - e di soldi - bloccati per colpa della burocrazia. Si parte dal Progr

assessore cecchini interviene a giornata mobilitazione coldiretti : più risorse per insediamento giovani - Agricoltura biologica e ... : "In Umbria " ha detto - abbiamo a disposizione oltre 900 milioni di euro per l'attuazione del Programma di sviluppo rurale, che significa sostegno all'economia, all'occupazione, alla qualità della ...

Agricoltura : domani manifestazione Coldiretti a Perugia : Dli agricoltori umbri della Coldiretti si ritroveranno con i loro trattori domani, 4 giugno, in Piazza Italia a Perugia davanti alla sede della Giunta regionale, “per dire basta ai ritardi dei pagamenti comunitari e al proliferare incontrollato della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, che devastano le coltivazioni e mettono a rischio la sicurezza del territorio“. Arriveranno agricoltori ed allevatori da tutta la regione ...

Agricoltura : Coldiretti - Stato debitore per mezzo mld - è prima emergenza governo : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Lo Stato è debitore nei confronti degli agricoltori di mezzo miliardo per il mancato versamento dei contribuiti per le assicurazione contro le calamità nelle campagne. L’allarme è Stato lanciato da Asnacodi (Associazione dei Consorzi di Difesa) e Coldiretti davanti al Ministero delle Politiche Agricole dove sono giunti agricoltori proveniente da tutte le Regioni. “Mentre ci si divide ...

Bilancio Ue - Coldiretti : “Insostenibili i tagli all’Agricoltura” : A pagare il conto della Brexit non può essere l’agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l’Unione deve affrontare, dai cambiamenti climatici all’immigrazione alla sicurezza. E’ quanto afferma la Coldiretti dopo la proposta della Commissione Europea per la politica di coesione nel prossimo Bilancio dell’Ue. Indebolire l’agricoltura, che è l’unico settore realmente integrato dell’Unione, significa minare – ...

Ambiente - Coldiretti : Giornata della Biodiversità - sotto attacco i simboli dell’Agricoltura italiana : Non solo la Xylella fastidiosa proveniente dal Costa Rica che sta facendo strage di ulivi in Puglia con danni che ammontano a circa un miliardo di euro ma a colpire i primati di Biodiversità del Made in Italy ci sono le invasioni di parassiti “alieni” provenienti da altri continenti che a causa dell’intensificarsi degli scambi commerciali sono arrivati in Italia dove hanno trovato un habitat favorevole a causa dei cambiamenti ...