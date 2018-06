ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: Aemilia, i pm chiedono il processo per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 - Hombre_2_0 : RT @TutteLeNotizie: Aemilia, i pm chiedono il processo per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 - Cascavel47 : Aemilia, i pm chiedono il processo per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 - TutteLeNotizie : Aemilia, i pm chiedono il processo per l’ex viceprefetto di Modena e altri 10 -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Processare l’exdiperché ha aiutato aziende in odor di ‘ndrangheta per rimanere incluse nella white list. E quindi continuare a lavorare nella ricostruzione post sisma in Emilia. È quanto chiede la direzione distrettuale antimafia di Bologna nella richiesta di rinvio a giudizio di Mario Ventura, capo di gabinetto ed ex numero due della prefettura di: ora si occupa di raccordo con enti locali e consultazioni elettorali. Insieme a lui i pm Marco Mescolini e Beatrice Ronchi hanno chiesto di processare altre dieci persone. A raccontarlo è la Gazzetta di. Il procedimento è una “costola” della maxi inchiesta, il più grossocontro la ‘ndrangheta celebrato in Nord Italia. I reati ipotizzati a vario titolo nei confronti delle undici persone per le quali si chiede ilsono rivelazione di segreti, minaccia ai ...