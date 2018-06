Addio balayage | c’è un nuovo trend per schiarire i capelli in estate

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) Inizia l’e spunta sui social media untermine per definire i riflessi chiari per i, strandlights. Sono i nuovi highlights, ovvero schiariture tra iche promettono di sembrare al 100% naturali, con quel desiderato effetto «baciato dal sole». LEGGI ANCHECome diventare bionda in un lampo La tecnica, come si vede in un video postato su Instagram dalla colorista ideatrice, @LizHaven di Houston, in Texas, si differenzia da quella classica delo delle mèches per il fatto che vengono selezionate sono alcune piccole ciocche molto, molto sottili, separate e spennellate di colore, poi racchiuse e piegate in una cartina d’alluminio. Il risultato sarà che le sezioni più chiare si mescoleranno in modo omogeneo sull’intera chioma donando estrema luminosità, un effetto sun-kissed senza pari, da beach babe. Non richiedendo la schiaritura di grosse zone di ...