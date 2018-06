Ad Aci Trezza ricco programma di eventi per San Giovanni Battista

Ad Aci Trezza cresce l'attesa per San Giovanni Battista : Il clou della festa è previsto per il 24 e 25 giugno, e cresce l'attesa dei fedeli in questi giorni dedicati a battesimo e penitenza

Aci Trezza - secondo raduno regionale corpo bandistici : Successo ad Aci Trezza per il secondo raduno regionale di corpi bandistici "Armonie musicali nella riviera dei Ciclopi"

Al via ad Aci Trezza la 29^ Sagra del pesce spada : Migliaia di tranci di pesce spada saranno cucinati sulle griglie di Aci Trezza in occasione della Sagra giunta alla ventinovesima edizione

Catania : riprese le ricerche del sub disperso in mare ad Aci Trezza : Sono riprese questa mattina le ricerche del sub dato per disperso ad Aci Trezza dal 27 aprile: sul posto unità navali dei Vigili del Fuoco e del personale dei nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania e Reggio Calabria. Verrà impiegato anche il "Rov" Perseo.