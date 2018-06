Achille Lauro spiega il microdosing | ' Scrivo solo sotto effetto di stupefacenti'

Audio e testo Ammò di Achille Lauro con Clementino e Rocco Hunt dall’album Pour L’Amour : Ammò di Achille Lauro feat. Clementino e Rocco Hunt è il nuovo singolo disponibile in radio e in digital download da oggi, venerdì 8 giugno. Ammò è prodotto da Boss Doms ed anticipa il nuovo album di Achille Lauro, Pour L’Amour, in uscita il prossimo 22 giugno. Dal 4 giugno, il disco è disponibile in preorder e in presave in digitale, mentre arriverà nei negozi di musica della penisola, in versione fisica, il prossimo 22 giugno. Ammò di ...