Accordo dell' Eurogruppo sulla Grecia | ok ad alleggerimento debito

Ex Zuccherificio - Mingarelli : "Bene l'ipotesi di Accordo - ma il Parco delle scienze resti prioritario" : Lo dimostrano le attività che quotidianamente svolgiamo nella struttura di via Isolabella, ma anche le otto edizioni di Festa di scienza e filosofia realizzate fino ad oggi". Otto anni in cui Foligno ...

Salvini minaccia la chiusura delle frontiere dopo la bozza di Accordo franco-tedesco : Angela Merkel ha scelto il modo peggiore per risolvere la crisi politica interna: come sappiamo è alle prese con l'aperta ribellione del suo ministro dell'interno Seehofer che vuole chiudere le frontiere tedesche e dell'Unione Europea ai migranti, minacciando in caso contrario la rottura della storica alleanza Csu-Cdu. Ebbene, in tutta Europa è partita la missione per salvare il soldato Merkel, che dovrebbe trovare la sua concretizzazione ...

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’Accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

Clima : l’UE e l’Italia lontane dai target dell’Accordo di Parigi : Il rapporto “Off target” pubblicato oggi dal Climate Action Network (Can) Europe, coalizione di associazioni impegnate nella lotta ai cambiamenti Climatici, ha elaborato una classifica che valuta la performance Climatica dei Paesi dell’Unione Europea sulla base dell’ambizione degli obiettivi e delle politiche per il Clima e l’energia, tenendo conto anche dei loro progressi nella riduzione delle emissioni e nella ...

Prima Industrie : firmato in Cina l'Accordo per l'acquisizione del 19% della societa' Lead Laser : ... pari a circa 64 milioni di euro, e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine Laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita. , RV - www.

Riso asiatico - grano canadese e Accordo Ceta : il niet di Salvini. E senza il sì dell’Italia il trattato rischia di saltare : No all’arrivo in Italia delle imbarcazioni che portano il Riso dall’Asia, Cambogia e Myanmar in primis. Azioni simili contro il grano che arriva dal Canada. Critiche all’accordo Ceta tra Unione Europea e Canada che, a questo punto, rischierebbe di saltare se l’Italia decidesse di non ratificarlo. È quanto dichiarato da Matteo Salvini in un’intervista al Corriere della Sera, dopo averlo anticipato due giorni fa al villaggio Coldiretti di ...

Macedonia del Nord - firmato l’Accordo con Grecia/ Il cambio nome della Repubblica slava ‘benedetto’ da Ue-Onu : Macedonia del Nord, l'accordo firmato con la Grecia cambia il nome della Repubblica slava: ecco cosa è successo tra Tspiras e Zoev, la sigla "benedetta" da Unione Europea e Onu(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 13:21:00 GMT)

Ceta - perché con il no dell’Italia salterebbe l’Accordo Ue-Canada : Il destino dell’accordo commerciale tra Ue e Canada è nelle mani dell’Italia. L’annuncio del ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, di non voler ratificare il Ceta così com’è, rischia di bloccarne l’entrata in vigore...

Microsoft ed Invitalia hanno stipulato un Accordo per la trasformazione digitale dell’Agenzia : Microsoft ed Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia) hanno siglato un accordo volto alla trasformazione digitale dell’Agenzia stessa, così da semplificare e velocizzare i relativi processi, sia quelli interni, sia quelli inerenti ai servizi per la concessione degli incentivi alle imprese. La notizia è apparsa, qualche ...

Poste Italiane e Amazon : ecco i dettagli dell’Accordo che migliorerà la consegna dei pacchi : Si è già parlato della importante rivoluzione strategica messa in atto da Poste Italiane, quel piano conosciuto come Deliver 2022 che punta ad ottimizzare la qualità dei servizi offerti ai clienti, incrementando l’occupazione e puntando maggiormente sull’e-commerce, la cui diffusione ha contribuito a cambiare le abitudini di shopping degli italiani che scelgono sempre più di affidarsi alla rete per i propri acquisti. In questo ...