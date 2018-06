A Palermo uno show cooking letterario sulla biodiversità

Palermo : raduno dei tifosi per protestare : I tifosi del Palermo si raduneranno nel pomeriggio, alle 18,30, davanti allo stadio Barbera per protestare dopo quanto è successo nella partita di ritorno della finale dei Playoff contro il Frosinone. “Dall’atteggiamento dei giocatori ciociari sin dal primo minuto, al rigore concesso ai rosanero e poi revocato dopo le pressioni dei padroni di casa nei confronti dell’arbitro La Penna”, dicono gli organizzatori. Nel ...

Frosinone- Palermo non finisce mai. Stirpe durissimo : "Zamparini deve saper perdere - nessuno può infangarci" : ... durato una stagione intera, di un fantastico gruppo, composto da dirigenti, atleti, tecnici e impareggiabili tifosi, sempre ispirato al fair play, all'amicizia, ai valori fondanti dello sport, da ...

Palermo - revocata la scorta allo chef che denunciò il pizzo : “Qualcuno è responsabile di ciò che mi accadrà” : Palermo , revocata la scorta allo chef che denunciò il pizzo : “Qualcuno è responsabile di ciò che mi accadrà” Aveva fatto arrestare uomini delle cosche ma per lui le minacce non erano mai finite con buste di proiettili a casa e locali distrutti Continua a leggere L'articolo Palermo , revocata la scorta allo chef che denunciò il pizzo : “Qualcuno è responsabile di ciò che mi accadrà” proviene da NewsGo.

La Settimana dei Migranti a Palermo - Orlando : 'Ognuno di loro è un nostro fratello' : Il mondo è così piccolo che non può che essere luogo d'incontro. Dietro alla parola migrante, infatti, c'è tutta la realtà della carne umana fatta di storie. Dietro ad ogni volto c'è uno di noi. ...

Palermo -Bari 1-1 : pari che non serve a nessuno [GALLERY] : 1/31 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

Palermo : Forello (M5S) - nel gruppo qualche screzio ma nessuno spaccatura : Palermo, 24 apr. (AdnKronos) - "Il fatto veramente grave è che chat private siano state rese pubbliche. E' un cosa spiacevole perché chi lo ha fatto ha commesso un reato, ma non parliamo di spaccature all'interno del nostro gruppo: abbiamo degli screzi, com'è normale in un gruppo eterogeneo come il