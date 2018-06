A Isernia il primo mercatone dell' auto | da Motoris occasioni da cogliere al volo

Isernia - San Lazzaro in festa celebra il Primo Maggio : Oltre ai riti religiosi, il quartiere ospiterà il mercato settimanale, stand gastronomici e spettacoli di animazione per bambini. Per il gran finale arriva Nduccio Isernia. Tra fede e tradizione il quartiere San Lazzaro a Isernia celebrerà martedì 1° Maggio la festa dei Lavoratori . ...