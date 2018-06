A causa di dispute legali Friday the 13th | The Game non riceverà più contenuti

eurogamer

: @Leonardobecchet Fino al 2007 abbiamo incubato divergenze crescenti. Causa della crisi. Senta, io sono nauseato. La… - edgardzk : @Leonardobecchet Fino al 2007 abbiamo incubato divergenze crescenti. Causa della crisi. Senta, io sono nauseato. La… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Gun Media ha confermato che il suothe: The, arricchito da poco con la modalità single player challenge, nonpiù nuovi.Come riporta Videor, scrivendo un post sul forum ufficiale del gioco, il co-creatore Wes Keltner ha rivelato che lein corso per il franchise dithe, che coinvolgono lo sceneggiatore per il film originale, hanno essenzialmente bloccato qualsiasi futuro piano di pubblicazione per i."Lo sviluppo dei giochi non può semplicemente fermarsi per un tempo indefinito e poi riprendere di nuovo; non funziona in questo modo. Non possiamo continuare a sviluppareche potrebbero non vedere mai la luce del giorno. Non possiamo aggiungere alcun contenuto, nessuna cosa. Nada".Read more…