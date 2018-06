35 anni senza Emanuela Orlandi

Modena - liceale di 15 anni trovata senza vita nel letto : E' morta nel sonno a 15 anni: lutto a Savignano sul Panaro , Modena, per la scomparsa della studentessa di 15 anni Licia Sighinolfi . La madre ha dato l'allarme al 118 quando l'ha vista esanime sul ...

Roma - morta Martina - la ragazza di 26 anni investita da pirata drogato e senza patente : È morta Martina Giannini, la ragazza di 26 anni investita da un'auto pirata la notte tra venerdì e sabato su Lungotevere dei Cenci. Ora per il ragazzo alla guida della macchina...

Battuto il Siena - il Cosenza torna in B dopo 15 anni : È il Cosenza la quarta squadra a salire in serie B dopo Livorno, Padova e Lecce. I calabresi ritornano nel torneo cadetto grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta nella finalissima play-off di Lega Pro ...

Prova da 24 anni ad avere un bimbo - poi diventa madre a 58 anni senza fecondazione assistita : Florian è nato a Leverkusen, in Germania, senza tecniche di fecondazione assistita ed è sanissimo; il padre ha 72 anni. Se non è un evento unico, poco ci manca. I genitori sono al settimo cielo, ma c'è chi li critica: "Sono troppo vecchi".Continua a leggere

Trent'anni senza Pazienza - e la sua arte - / VIDEO : PESCARA. Era il 16 giugno 1988, quando nella sua casa di Montepulciano moriva improvvisamente Andrea Pazienza. Trentadue anni, eppure già un genio, creatore con il suo tratto di cult indimenticati ...

Migranti : Fratoianni - senza Ong si torni a ‘Mare nostrum’ : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Ai leghisti e ai grillini fanno schifo le Ong che salvano vite umane nel Mediterraneo? Hanno due alternative: o far annegare uomini, donne e bambini in mare oppure ripristinare la missione militare italiana ‘Mare nostrum’. Bastano pochi giorni in Parlamento e alcune settimane per organizzarla. Si decidano’. Lo afferma Nicola Fratoianni, di ‘Liberi e uguali’. L'articolo ...

Migranti : Fratoianni - senza Ong si torni a ‘Mare nostrum’ : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Ai leghisti e ai grillini fanno schifo le Ong che salvano vite umane nel Mediterraneo? Hanno due alternative: o far annegare uomini, donne e bambini in mare oppure ripristinare la missione militare italiana ‘Mare nostrum’. Bastano pochi giorni in Parlamento e alcune settimane per organizzarla. Si decidano’. Lo afferma Nicola Fratoianni, di ‘Liberi e uguali’. L'articolo ...

Rebus spagnolo e incubo Argentina - da 25 anni senza un trofeo. Il Mondiale è servito : Parte oggi con Russia-Arabia Saudita - una delle gare più insignificanti dell'intera manifestazione - la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di calcio. La prima, a sessant'anni di distanza, senza l'Italia.Una delle domande più banali e, dunque, più ricorrenti è per chi faremo il tifo, come se tifare fosse l'essenza del calcio. Pochi - anche se stanno crescendo per numero e coscienza collettiva - sono quelli che ...

Cosenza - incidente sulla Statale 107 : morti due ragazzi di 16 e 22 anni - grave una 18enne : Il tragico incidente mortale nei pressi di Rovito. Una Twingo con a bordo un ragazzo di ventidue anni si è scontrata con una Smart su cui viaggiavano una coppia di fidanzati. Il ventiduenne è morto sul colpo, l’altro ragazzo si è spento poco dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.Continua a leggere

Anziana di 80 anni accoltellata in strada senza motivo : sette colpi tra testa - collo e spalla : Folle aggressione, al momento senza un movente plausibile, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, dove una donna di 80 anni è stata ferita con sette coltellate da un'altra donna, sconosciuta alla vittima, individuata poi...

Rosemary’s Baby compie 50 anni : è ancora un cult senza tempo? : Rosemary’s Baby compie 50 anni, ma li dimostra? È una di quelle domande che scattano spontanee pensando a questo celebre film di Roman Polanski, che continua a mantenere lo status di cult, ma un po’ a fatica. Quando uscii nelle sale, mezzo secolo fa, tutti rimasero profondamente colpiti (se non addirittura turbati) dalla trasposizione cinematografica del romanzo di Ira Levin, che il regista seguì fedelmente però amplificandone, con ...

Cinque anni senza Margherita Hack - l'astrofisica che inseguiva le stelle : Cronaca L'ultima intervista di Margherita Hack: 'Grillo fa il grullo, spero nelle donne' di DAVIDE FANTINO

Luciana Alpi e quei «24 anni senza l’amore di una figlia» : Certe volte sono le figlie a partorire le madri. A farle diventare delle donne che nemmeno immaginano, forti e dolci allo stesso tempo, sentieri limpidi da seguire, che indicano la via a tutti gli altri. Da un anno chiamavo una casa di Roma, e parlavo con una signora gentile. Diceva che i giornalisti sono quelli che cercano la verità, ma che la verità non è concessa a tutti. «Mio marito», diceva, «se n’è andato senza poterla sapere. Me ne andrò ...

Sergio Mattarella - l'attacco al governo sugli immigrati : 'Senza umanità - la democrazia è tirannide' : Senza un volto umano la democrazia 'non è che la maschera di una nuova tirannide '. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cita Giuseppe Saragat e lancia un durissimo messaggio a Matteo ...