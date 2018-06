22 e 23 giugno - Città della Musica con Nicola Piovani a Squinzano | Lecce

L’Aquila e i suoi cittadini : il 6 aprile 2009 - oggi e domani. Intervista all’arcivescovo - che il 28 giugno sarà Cardinale : Le riflessioni di Mons. Giuseppe Petrocchi sul presente e futuro della città capoluogo d’Abruzzo L’Aquila – Non si attenua ancora

CITY OF ANGELS - CITTÀ DEGLI ANGELI - CANALE 5/ Curiosità e trama - un film con Nicholas Cage (16 giugno 2018) : CITY of ANGELS - Citta' DEGLI ANGELI, il film in onda su CANALE 5 oggi, sabato 16 giugno 2018. Nel cast: Nicholas Cage e Andre K. Braugher, alla regia Brad Silberling. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:44:00 GMT)

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO : SABATO 16 giugno AL PALAZZETTO DELLO SPORT LO STAGE DELL'OK CLUB IMPERIA CON IL ... : ... il maestro Nicola Moraci 7° dan e docente Nazionale presso il centro olimpico di Ostia; Antonio Carnebianca 7° dan e Atleta nazionale negli anni 80; Alessandro Bruyere scrittore e campione del mondo ...

Roma : Il 17 giugno apre ‘La città dei ragazzi’ : Roma – Il 17 giugno ‘La città dei Ragazzi’ di Roma apre le sue porte al territorio. Tra enogastronomia, musica, partecipazione e solidarietà. L’invito e’ aperto a tutti: giovani, adulti, famiglie, bambini. ‘La città dei ragazzi: i suoi mestieri e i suoi sapori’ e’ il titolo dell’evento che si terra’ dalle 12 al tramonto. Sara’ una festa, una giornata da passare in compagnia con un ...

Elezioni Comunali 10 giugno 2018 - tutti i dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 città per città [ELENCO] : E’ in calo l’affluenza alle urne per le Elezioni Comunali di oggi, Domenica 10 Giugno 2018: si vota in centinaia di comuni in tutt’Italia, e l’ultimo dato sull’affluenza alle urne delle ore 19:00 è inferiore al 44% in Italia. Le urne chiuderanno alle ore 23:00 di questa sera. alle precedenti Comunali del 2013, alla stessa ora aveva votato poco più del 40% degli elettori ma in quell’occasione si sarebbe ...

Linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Grosseto. 36° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno ...

Openhouse Torino : 9 e 10 giugno 100 edifici aprono le porte ai cittadini : Lidea di Open House nasce a Londra nel 1992 dal lavoro della fondatrice Victoria Thornton e da allora si è diffusa nel mondo. Ad oggi le città della rete Open House Worldwide sono più di trenta, ...

Salute : dall’8 al 10 giugno la città di Perugia protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da venerdì 8 a domenica 10 giugno dalle ore 9 alle ore 19 ...

Elezioni amministrative del 10 giugno - al voto 761 comuni : le sfide nelle 20 città capoluogo : Domenica 10 giugno i cittadini di 761 comuni italiani saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Al voto anche 20 comuni capoluoghi di provincia, di cui uno (Ancora) capoluogo di regione. Ecco tutte le principali sfide delle Elezioni amministrative di domenica.Continua a leggere

Che cosa c'è sul Cittadino in edicola giovedì 7 giugno 2018 : Di ricordi si occupano anche le pagine di cronaca urbana, con uno pezzo di città che cambia volto, l'angolo tra via Pennati e via Mauri, mentre un'area dismessa vicino al Lambro scommette sulla sua ...

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Cittadella-Frosinone (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Cittadella-Frosinone, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. Le due squadre si affrontano nel primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Palermo-Venezia dove si assegnerà l’ultima promozione per la prossima Serie A. La formazione veneta si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato il Bari nel turno preliminare mentre la compagine laziale è stata ...

Sul Fatto del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma pensioni - reddito cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

