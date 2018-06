21 gusti di «pizzine» per una cena da dividere

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) C’è la classica, la pizza gourmet, il trapizzino, la pizza che paghi quanto vuoi tu, e poi nella Milano capitale del cibo dove finalmente anche il più celebre piatto italiano si è preso il suo posto, c’è chi ha pensato di farti provare di tutto il meglio un po’: ecco Briscola, che ha puntato tutto sul pizza-sharing dando la possibilità di assaggiare nello stesso momento «» di tantidiversi da mettere al centro del tavolo per rendere ancora più conviviali i pranzi e le cene in compagnia, in un ambiente contemporaneo nel concept e nel design. Una novità che è piaciuta, e ora Briscola – dopo le due sedi in Porta Romana, Sempione e una a Firenze – ha aperto due nuovi ristoranti milanesi in Porta Nuova Varesine (viale Liberazione 15) e in piazza Diaz (via Marconi angolo via Dogana), il cuore del nuovo quadrilatero del cibo a un passo dal ...