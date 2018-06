romadailynews

: WWF: occorre ritirare progetto stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo: Di seguito le… - romadailynews : WWF: occorre ritirare progetto stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo: Di seguito le… - je_coppola : RT @uncertomichele: La sostenibilità della pesca è un tema complesso e per affrontarlo occorre avere un approccio scientifico, globale e di… - uncertomichele : La sostenibilità della pesca è un tema complesso e per affrontarlo occorre avere un approccio scientifico, globale… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini– Di seguito le parole del presidente del WWFe Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito alper ilil WWFe Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca diCapitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è legato alla deroga urbanistica voluta dall’Amministrazione capitolina al fine di consentire una trasformazione che da sempre indichiamo come fortemente insostenibile”. “Si tratta di una operazione che non chiede una semplice variante al PRG. Nememno comporta uno stravolgimento sostanziale proponendo una parte di città di vecchia concezione, monofunzionale e indifferente al consumo di suolo. L’area in oggetto è come noto ...