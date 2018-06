Windows 10 | Microsoft starebbe ancora lavorando ad un nuovo Action Center

Il Microsoft Store si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo l’effetto reveal e tanti miglioramenti : Breve comunicato per segnalarvi la disponibilità di un nuovo aggiornamento rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile per l’app ufficiale del Microsoft Store. Novità Modificate le icone di download e info applicazioni. [PC e Mobile] Migliorata le gestione dei font. [Solo PC] Adesso è possibile sfogliare le recensioni premendo i pulsanti situati in basso. [PC e Mobile] Icona indietro: la freccia indietro è stata spostata ...

Microsoft To-Do : un grande aggiornamento arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do, l’app di casa Redmond dedicata alla produttività con promemoria e liste, si è aggiornata di recente su Windows 10 e Windows 10 Mobile alla versione 1.33.11631.0. Changelog Hai già provato a condividere liste? È sufficiente selezionare l’icona di condivisione, creare il link ed inviarlo ai tuoi collaboratori usando l’app che più preferisci. Abbiamo aggiunto opzioni per configurare “La mia giornata”. Ora puoi scegliere uno ...

Microsoft “disturba” gli utenti Windows 10 che non vogliono aggiornare ad April Update : April Update è stato l’aggiornamento di Windows 10 con la velocità di adozione più elevata superando in poco meno di due mesi i 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali.-- Nonostante questo sia un buon risultato in relazione al tempo impiegato, Microsoft a quanto pare desidera che tutti i dispositivi dotati del suo sistema operativo siano aggiornati subito all’ultima versione per garantire affidabilità, nuove features piuttosto interessanti e ...

Windows 10 : Microsoft faciliterà i download dei programmi da siti ufficiali : Spesso e volentieri, nel momento in cui si desidera installare dal WEB un programma per Windows, si utilizzano i motori di ricerca ma questi, purtroppo, non sempre mostrano in primo piano il sito ufficiale del software bensì altri di terze parti. Questo, in effetti, è un problema certamente da non sottovalutare soprattutto perchè può capitare che le fonti non ufficiali possano indurre gli utenti a scaricare programmi malevoli contenenti malware ...

Microsoft rinnoverà l’App Xbox per Windows 10 : Per migliorare il progetto di avvicinamento fra Console e PC, Microsoft, rinnoverà l’App Xbox sui PC Windows 10, fornendo nuove features e migliorando la compatibilità. PC Gaming La nuova gestione Microsoft ha rilanciato il settore Xbox cercando anche di abbattere la barriera posta fra Console e PC, garantendo nuove possibilità di gioco su PC Windows 10. Nonostante siano state annunciate diverse novità per i dispositivi basati su Windows 10, ...

Microsoft soddisfatta di Windows 10 April Update : stabilità - velocità di adozione e AI : A quanto pare Microsoft non può non essere soddisfatta del lavoro svolto con April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10 approdato pubblicamente il 31 Aprile di quest’anno. April Update si è rivelata essere la versione di Windows 10 con l’adozione più veloce mai registrata dal 2015, ovvero da November Update, raggiungendo in meno di due mesi più di 250 milioni di PC a fronte dei 700 totali. Un ottimo risultato dovuto ...

Forza Horizon 4 : aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One : Dopo averlo presentato alla conferenza E3 2018, Microsoft ha appena avviato i preordini di Forza Horizon 4, il nuovo titolo di Playground Games ambientato questa volta nei paesaggi della Gran Bretagna. A partire da oggi, gli utenti Xbox One e Windows 10 possono preordinare, tramite il Microsoft Store, uno dei giochi di corse più apprezzati al mondo con un comparto grafico sempre al TOP e un gameplay degno di nota. Come previsto, il gioco ...

Microsoft svela Halo Infinite per Windows 10 e Xbox One : Durante la conferenza E3 di Xbox, Microsoft ha svelato ufficialmente Halo Infinite, un nuovo capitolo della storica serie che sembra includere un open world ad esso associato. Il Colosso di Redmond ha anche realizzato un breve filmato di Halo Infinite e afferma che il nuovo titolo sarà incentrato su Master Chief e continuerà la trama attuale dopo gli eventi di Halo 5. Il teaser include una menzione a Slipspace, il nuovo motore grafico creato da ...

Microsoft aggiunge un nuovo editor video su Windows 10 ma è solo apparenza : Durante la giornata di ieri, numerosi Insider hanno potuto notare la presenza di una nuova voce nel menu start e di una nuova Live Tile, entrambi denominati “video editor”.-- Di conseguenza, in molti hanno pensato che si trattasse di una nuova applicazione sviluppata da Microsoft per l’editing dei filmati ma, diversamente dalle prime impressioni, non è esattamente così. La live Tile e la voce nel menu start non sono altro che dei collegamenti ...

Microsoft To-Do : la condivisione delle liste arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Il Colosso di Redmond ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua UWP Microsoft To-Do su tutti i dispositivi Windows 10 e Windows 10 Mobile. La versione è numerata 1.32.1805.30002 e introduce la tanto attesa List Sharing (o condivisione delle liste tradotto in italiano). Si tratta di una funzionalità annunciata da Microsoft già il 28 maggio, quindi pochi giorni fa, che consente agli utenti di condividere le proprie liste di ...

Ecco i numeri di Windows 10 e Cortana rivelati ufficialmente da Microsoft : Durante l’InsiderDevTour tenutosi a Londra, in Inghilterra, Microsoft ha rivelato i numeri che riguardano Windows 10 e Cortana focalizzandosi in particolare sul settore consumer. Come si può notare dall’immagine riportata qui sotto, Windows 10 ha ormai raggiunto se non superato di poco i 700 milioni di dispositivi con il traguardo del miliardo che sembra essere molto vicino sebbene non sia stato raggiunto nei tempi previsti. In ...

Windows Phone è morto a causa delle battaglie legali di Microsoft? Secondo Brad Smith sì : Durante una conversazione con Kara Swisher che si è tenuta alla Conferenza Code di ieri, Brad Smith, il presidente e chief law officer di Microsoft, ha parlato delle battaglie antitrust che l’azienda dovette affrontare nei primi anni 2000.-- Brad ha affermato che ci sono molte somiglianze tra ciò che Facebook sta affrontando oggi e ciò che Microsoft dovette affrontare all’epoca. Tuttavia, Facebook ha risposto rapidamente alle richieste dei ...

Windows 10 : come utilizzare la massima GPU in Microsoft Edge : Microsoft Edge, coma del resto la quasi totalità dei browser moderni, utilizza molto la GPU al fine di migliorarne l’esperienza di navigazione e di ridurre l’uso del processore.-- Windows 10, in base al dispositivo e alla sua scheda video, decide automaticamente le gestione della GPU per Microsoft Edge, tuttavia, questa raramente viene sfruttata al massimo delle sue capacità. Per nostra fortuna, con April Update, il Colosso di Redmond ha ...