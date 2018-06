WhatsApp | ecco su quali smartphone non funzionerà più

Solstizio d’Estate 2018 : ecco FRASI - CITAZIONI e PROVERBI da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : Si verifica oggi il Solstizio d’Estate 2018: oggi, 21 giugno, alle 12:07 ora italiana (10:07 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico: da sempre, questo giorno, considerato critico, di passaggio, è caratterizzato da riti propiziatori ed ha alimentato, da tempi immemori, numerose leggende. Il Solstizio d’Estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il ...

Solstizio d’estate 2018 : ecco i VIDEO da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : oggi il 21 Gugno 2018, alle 12:07 ora italiana (10:07 UTC), si verifica molto più di un semplice evento astronomico. Il Solstizio d’estate è celebrato nel mondo con numerosi festeggiamenti: festaioli, spiritualisti e turisti si riuniscono ad esempio presso il complesso megalitico di Stonehenge per assistere al sorgere del sole. Il Solstizio d’estate, in cui il Sole culmina allo Zenith, trovandosi così nel punto più alto della volta celeste, è ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco le IMMAGINI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/45 ...

Amazon - Google e WhatsApp : ecco la classifica dei Brand più influenti secondo Ipsos : Il mondo dell'entertainment merita una riflessione a parte perché emblema di come stia cambiando in maniera radicale il modo di fruizione da parte dei consumatori. Se nella classifica 2017 Netflix ...

WhatsApp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...

WhatsApp : finalmente disponibili le videochiamate di gruppo - ecco come attivarle : Da oggi è disponibile una funzionalita' attesissima da tutti gli utenti di Whatsapp: la videochiamata di gruppo. Si è parlato per molto tempo della possibilita' che esse venissero introdotte, fino alla conferma ufficiale arrivata nel corso della conferenza F8 per gli sviluppatori. Sfortunatamente, ancora pochi dispositivi sono in grado di accogliere la funzionalita', scopriamo insieme come fare per attivarla. [VIDEO] Videochiamata per le chat di ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su WhatsApp : ecco come : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...

Buon 2 Giugno 2018 - Festa della Repubblica Italiana : ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebrare la nascita di una nuova era, che per il nostro Paese iniziava esattamente 72 anni fa. Si celebra il 2 Giugno 2018 la 72ª Festa della Repubblica Italiana, per commemorare la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia ...

Buon 2 Giugno 2018 - Festa della Repubblica Italiana : ecco IMMAGINI - VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/56 ...

WhatsApp / Rivoluzione nell'invio delle immagini - ecco cosa cambia : WhatsApp, Rivoluzione nell'invio delle immagini: ecco cosa cambia nell'immediato. I file saranno inviati in maniera istantanea e ci saranno diverse novità anche su altro nell'app.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:08:00 GMT)

Buongiorno e Buon 1° Giugno 2018 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/55 ...

Ecco perché WhatsApp ha bloccato milioni di teen inglesi : Non ci è dato sapere se tra i teen bloccati su WhatsApp in UK ci siano anche Romeo e Cruz Beckham (rispettivamente 15 e 13 anni). Ma è certo che in Inghilterra la febbre da account bannato sta colpendo a più non posso, agitando gli animi di milioni di teen. A causare questo provvedimento, l’entrata in vigore del nuovo regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali. Dal 25 maggio l’età minima per utilizzare ...

WhatsApp - un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco come risolvere : WhatsApp: un bug lascia passare i messaggi dei contatti sbagliati WhatsApp, un bug lascia passare i messaggi anche dei contatti bloccati. Ecco come risolvere WhatsApp ha lanciato il nuovo update 2.18.

Ora è possibile condividere i link di Facebook su WhatsApp : ecco come Video : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un Video ...