Westworld per dispositivi iOS e Android disponibile

Westworld - arriva il gioco per smartphone : Da domani per iOS e Play Store il titolo ispirato alla celebre serie tv: gli utenti nei panni di apprendisti Delos alle prese con ospiti e robot

Westworld 2 - Les Écorchés è la puntata più cupa (per ora) : In quella che forse è stata la sua puntata più cupa della stagione Westworld ha finalmente svelato l’inganno che già conoscevamo, il grande piano della Delos, un puzzle del quale ormai avevano già tutti i pezzi, mancava solo la conferma finale. Dunque sì, la compagnia vuole donare agli umani l’immortalità, ma per adesso non ha fatto molti passi avanti dopo gli insuccessi con James Delos, quindi l’unico modo per sopravvivere è scaricare la ...

Westworld - Tutto quello che c'è da sapere sull'episodio di stanotte! : Stasera in America andrà in onda la sesta puntata della seconda stagione di WESTWORLD e dopo quello che è successo nell'ultima non vediamo l'ora di guardarla.Qui sotto trovate il promo sottotitolato. L'episodio si intitolerà "Phase Space" e ci darà modo di vedere finalmente cosa ne sarà di Peter Abernathy e dei dati che custodisce. Teddy (interpretato da James Marsden)Dopo la sconvolgente puntata ambientata quasi interamente nello ...

5 motivi per cui Westworld 2 non ha avuto un buon inizio : C’era grande attesa per la seconda stagione di Westworld, un’attesa legittimata dalle ottime recensioni, dalla reazione del pubblico e dalla qualità di una serie tv ricca di spunti interessanti, belle soluzioni di regia e un cast incredibile. Le aspettative sono un gran modo per tenere viva l’attenzione su qualcosa ma possono rivelarsi un boomerang se non fai un prodotto perfetto e la seconda stagione di Westworld perfetta non lo è. Ovviamente ...

Westworld e The Handmaid's Tale : entrambe rinnovate per una terza stagione : I fan delle serie tv di qualità possono gioire: sia Westworld di HBO (in Italia su Sky Atlantic HD in contemporanea) che The Handmaid's Tale di Hulu (in Italia su TIMVISION in contemporanea) torneranno per una terza stagione.L'annuncio del rinnovo di entrambe le serie tv arriva quando solamente due episodi per ciascuna sono stati rilasciati al pubblico, nel cast di The Handmaid's Tale in streaming lo stesso giorno, nel caso di Westworld in ...

Westworld rinnovata per la terza stagione da HBO - i nuovi episodi nel 2020? : Westworld rinnovata per la terza stagione: HBO non ha dubbi sulla potenzialità della serie creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan. Mentre negli Stati Uniti e in Italia - su Sky Atlantic - è appena iniziata la seconda stagione, la produzione fa sapere di essere già al lavoro sui nuovi episodi. In un comunicato stampa, il presidente della programmazione di HBO ha dichiarato: “È stato un piacere straordinario lavorare con gli eccezionali talenti ...

Perché Westworld si gioca tutto nella seconda stagione : Ritornano gli scenari crepuscolari di acciaio e sangue creati da Michael Chichton con "Westworld", che dopo una lunga attesa si gioca la sua seconda stagione partendo da un finale che porta con sé una bella aspettativa da saziare.La serie aveva tirato giù la saracinesca della prima stagione carica di promesse, con un paio di mani vincenti, una da campione, qualcuna incolore, finendo in pari e senza stravincere ma con grandi ...